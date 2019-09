Matteo Salvini indagato | se la Capitana vince sul Capitano

Matteo Orfini - nel nome di Carola : "Non c'è più Salvini - ma la Lamorgese...". Alan Kurdi - bomba Pd sul governo : Al Viminale non c'è più Matteo Salvini, e il Pd è al governo, ma Matteo Orfini trova comunque il modo di sparare a zero sul Ministero degli Interni. Motivo? Il no all'apertura dei porti italiani della neo-ministra Luciana Lamorgese ribadito alla Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye ferma al

Matteo Salvini e l'errore fatale - Roberto Maroni colpisce duro : "Il suo progetto è fallito" : "Matteo Salvini ha commesso un'ingenuità, il suo progetto è fallito". Roberto Maroni, intervistato dal Quotidiano nazionale, è durissimo con il leader della Lega, il suo partito, da cui però è diviso da vecchi screzi e soprattutto visioni strategiche opposte. Leggi anche: "Ecco chi ha detto a Salvin

Chi è Luciana Lamorgese - il nuovo ministro dell’Interno che sostituirà Matteo Salvini : Luciana Lamorgese per il dopo Salvini: sarà lei il nuovo ministro dell’Interno del governo Conte bis, nato dopo che la Lega ha fatto mancare il sostegno all’esecutivo e dopo l’accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle che porterà ad una nuova squadra di ministri. La Lamorgese, ex prefetto di Milano, prenderà il posto appunto di Matteo Salvini, ormai ex vicepremier, che passerà all’opposizione con il Carroccio di cui è leader. Classe 1953, lucana (è ...

Matteo Salvini - lo scenario inimmaginabile : "Ci sta già facendo un pensiero". Clamorosa poltrona alla Lega? : Affila le armi, Matteo Salvini, e si prepara a picconare dall'opposizione "il governo delle poltrone" di Pd e M5s. Secondo un retroscena della Stampa, il leader della Lega "sta facendo un pensierino sulla poltrona della presidenza del Copasir, il comitato di controllo dei servizi segreti, lasciato l

Matteo Salvini bombarda Pd e M5s : "Proprio un bell'inizio. Ricordatevi : ecco di chi è quest governo" : Un "bell'esordio, rispettoso dell'Autonomia, degli enti locali, dei comuni, dei governatori, dei territori, degli italiani". Matteo Salvini è più arrabbiato che sconcertato dal governo di Pd e M5s, che dopo il giuramento al Quirinale si rende protagonista della prima decisione in CdM: impugnare una

Il giorno più nero per Matteo Salvini : Il Conte bis, una fedelissima di Alfano al suo posto al Viminale, Gentiloni a rappresentare l'Italia in Europa, l'indagine per gli insulti a Carola Rackete, la riabilitazione di Mimmo Lucano: è la Waterloo di Matteo Salvini, il suo giorno più nero. Ma c'è poco da illudersi, la partita continua e il leader leghista ha ancora molte carte da giocare.Continua a leggere

Migranti - Matteo Salvini indagato per diffamazione di Carola Rackete : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete - dice Repubblica : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, che lo scorso luglio lo aveva querelato alla Procura di Roma. Secondo quanto scrive Repubblica, «nelle scorse settimane la Procura di Roma ha

Al via il Conte bis - Matteo Salvini non è più ministro degli Interni : Dopo il giuramento nelle mani di Mattarella il nuovo esecutivo giallo rosso entra ufficialmente in carica. Questo significa automaticamente che decadono i ministri del precedente governo Lega-M5s. Matteo Salvini fa le valigie al Viminale ma non starà solo a guardare: "Contro questo governo faremo opposizione in Parlamento e in Italia dove siamo maggioranza con i nostri sindaci e governatori".Continua a leggere

Elisabetta Trenta - lo sfogo dopo essere stata silurata : "Non lo meritavo. Ho lottato contro Matteo Salvini" : "Non sono contenta, non meritavo tutto questo". Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa, grillina, si sfoga in una intervista con il Messaggero: "Sapevo che il Movimento non mi avrebbe lasciato al ministero" ma "sono stata una delle persone che ha lottato più di tutti contro Matteo Salvini. Vogl

Matteo Salvini a Pietro Senaldi : "Ecco quale è stata la mia unica colpa". Crisi di governo - la confessione : «Vigliacchi, M5S e Pd si detestano ma si sono messi d' accordo per non far votare gli italiani. Fino a due settimane fa si insultavano furiosamente l' uno con l' altro. Il governo dell' odio è quello che sta per nascere. Sono orgoglioso di essere rimasto fuori da questo mercato delle vacche indegno»