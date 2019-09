Perché alcune persone si sentono sempre in colpa?

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Cercare di essere meno negativiAttenzione al perfezionismoQuando diventa una sindromeTecniche per spezzare il loop del senso diAttenzione a "sviare"Piccoli obiettivi e un pizzico di autoironiasiin?Siete inclini a sentirvi spesso (o) in? Consolatevi: siete con ogni probabilità più affidabili della media. Ad affermarlo è una ricerca dell’Università di Chicago Booth School of Business, pubblicato sul “Journal of Personality and Social Psychology”. Ildella maggiore affidabilità di chi convive con il senso di? Tendenzialmente questesi mettono costantemente in discussione, assumendosi la piena responsabilità delle proprie azioni e non tirandosi indietro quando si tratta di ammettere i propri sbagli (e imparare da questi), spiegano gli studiosi.LEGGI ANCHE9 punti di forza degli ...

