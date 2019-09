Overwatch per Nintendo Switch è realtà | annunciata la data di uscita

Tracer di Overwatch si unirà ai combattenti di Super Smash Bros. Ultimate? : Le speculazioni sulla versione Switch di Overwatch stanno invadendo la rete. Innanzitutto, è stata rimossa la pagina Amazon che mostrava il case a tema per la console ibrida: dopo l'avvistamento dell'accessorio, in molti hanno pensato a un imminente annuncio del gioco per Switch. Ora l'hype raggiunge nuove vette, perché, stando ai rumor, Tracer, il personaggio di Overwatch, dovrebbe essere il prossimo combattente di Super Smash Bros. Ultimate in ...

Overwatch : ecco perché il nuovo eroe Sigma combatte scalzo : Blizzard ha recentemente presentato un nuovo eroe di Overwatch, si tratta di Sigma, un brillante ricercatore che dopo essere impazzito è diventato una delle armi a disposizione di Talon (il gruppo terroristico del gioco).Pur essendo ancora disponibile solo nei PTS, il nuovo arrivato ha già fatto discutere per l'insolita scelta degli sviluppatori di farlo combattere scalzo. Il creatore di Sigma ha caricato alcune immagini sul sito ArtStation e ...

Overwatch : Blizzard sta per mettere ufficialmente la parola fine alla GOAT : Blizzard ha deciso di usare il pugno duro e di vietare all'interno di Overwatch la GOAT. Per chi non fosse a conoscenza di questa pratica, la GOAT consente di formare squadre pressoché imbattibili utilizzando tre tank e tre healer, in genere D.Va, Zarya, Reinhardt, Moira, Lúcio e Brigitte.Questa combinazione è difficile da sconfiggere e l'unico modo per avere la meglio è costruire una squadra praticamente uguale. Sfortunatamente ciò ha portato ...

Overwatch : Blizzard interromperà le partite se dovesse rilevare l'uso di cheat : Blizzard ha svelato la sua nuova contromisura per combattere i cheater di Overwatch.Nell'ultimo aggiornamento degli sviluppatori, il game director Jeff Kaplan ha spiegato che nel prossimo futuro verrà introdotto un nuovo sistema che interromperà automaticamente qualsiasi match in cui verrà rilevato l'uso di cheat. I giocatori di entrambe le squadre non saranno penalizzati in nessun modo (a parte il cheater, ovviamente), quindi nelle partite ...