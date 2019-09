Deadly Premonition 2 in arrivo per Nintendo Switch | versione PS4 all' orizzonte?

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019)2 potrebbe avere anche unaper PlayStation 4. Il gioco, come saprete, è atteso per, ma potrebbe non trattarsi di un'esclusiva assoluta.In parole povere potremmo avere a che fare con un'esclusiva temporale, per cui dopo il lancio per la console ibrida della grande N, previsto nel 2020, potrebbe esserci anche un'uscita su PS4. Come possiamo vedere, non vi sono ancora notizie ufficiali e per il momento il cofondatore di Rising Star, Brjánn Sigurgeirsson, ha chiarito come all'attuale fase di sviluppo i tempi non sono ancora maturi per poter propriamente parlare di piattaforme.Il buonsenso ci suggerisce comunque si tratti di un multipiattaforma, vale comunque la pena seguire ulteriori sviluppi della vicenda.Leggi altro...

