Buon compleanno Massimo Maccarone, Fulco Pratesi… …Severino Antinori, Giuseppe Consolo, Gianbattista ...

Revisione decreti sicurezza tra primi impegni Lamorgese : sicurezza, lotta alla criminalita' organizzata, prevenzione e contrasto del terrorismo. L'agenda di Luciana Lamorgese, neo ministro dell'Interno, ha molti impegni obbligati ma non c'e' dubbio che almeno inizialmente l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media sara' concentrata soprattutto sulla gestione dei flussi migratori: non a caso uno dei 29 punti del programma che si e' dato il nuovo esecutivo Cinquestelle-Pd. L'obiettivo dichiarato e' ...

Salubrità degli uffici dell’Agenzia delle Entrate : in Sicilia condizioni carenti : La denuncia del fenomeno giunge da Raffaele Del Giudice, coordinatore regionale della Uilpa Entrate, attraverso una lettera inoltrata, tra gli altri, anche all'ufficio Gestione Risorse e al direttore dell'Agenzia della Sicilia, Pasquale Stellacci. Caltanissetta, il caso più grave A presentare una situazione particolarmente critica, come segnalato dal coordinamento provinciale del sindacato, è la provincia di Caltanissetta in quanto i servizi ...

LG G8X ThinQ è ufficiale con un nuovo Dual Screen e tanta batteria : LG G8X ThinQ è ufficiale a IFA 2019 e può contare su una nuova cover LG Dual Screen: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche, design, software, funzioni, immagini, prezzo e data di uscita del nuovo smartphone del produttore sud-coreano. L'articolo LG G8X ThinQ è ufficiale con un nuovo Dual Screen e tanta batteria proviene da TuttoAndroid.

Inizia l’era della presidente designata della Bce Christine Lagarde : La presidente designata della Bce Christine Lagarde ha risposto alle domande dei parlamentari europei precisando che “molti paesi hanno ancora

Riccardo Fogli : "Isola dei Famosi? Le accuse a mia moglie sono stata una tortura psicologica" : Riccardo Fogli è tornato a parlare dell'esperienza negativa de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 al quale ha preso parte durante la scorsa stagione televisiva.Karin Trentini, moglie del cantante, come ricordiamo, fu accusata di aver tradito il marito da Fabrizio Corona che, tramite un video, comunicò direttamente la notizia a Riccardo Fogli durante una puntata serale dell'Isola. La reazione di Fogli fu preoccupante perché il ...

L'Italia indica Paolo Gentiloni per il ruolo di commissario europeo : Paolo Gentiloni è il candidato delL'Italia per il ruolo di commissario europeo. Il nome dell'ex premier e ministro degli Esteri è stato comunicato a Bruxelles nella serata di ieri. Quello di Gentiloni è l'unico nome indicato dalL'Italia. Gentiloni, 64 anni, è stato presidente del Consiglio dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018. Deputato dal 2001, dal 17 maggio 2006 all'8 ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Venerdì 6 Settembre 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo instabile con possibilità di precipitazioni anche temporalesche tra notte e mattino, in attenuazione pomeridiana. I Venti risulteranno fin moderati di direzione ...

Trasporto pubblico locale - in sciopero per 4 ore il 16 settembre : L'Aquila - Un concorso per 55 posti per meccanici, indetto e mai espletato. Pochi mezzi in vista dell' inizio dell'anno scolastico, con il mancato arrivo di nuovi 206 pullman, e diverse problematiche da risolvere come quella di una privatizzazione mascherata per subaffidamenti ad aziende private quasi due milioni (1.928.722) di chilometri, e che hanno portato la Filt Cgil a proclamare uno sciopero di quattro ore del Trasporto ...

Blitz dei carabinieri in un maneggio - si cerca fossa comune per equini : L'Aquila - Blitz dei carabinieri forestali in un maneggio nella frazione delle Marane di Sulmona. L'ispezione dei carabinieri fa seguito a una denuncia che è stata presentata alcuni mesi fa sulla presenza di fosse comuni in cui sarebbero stati seppelliti illegalmente almeno dieci carcasse di cavalli. Le operazioni di scavo con l'ausilio di ruspe e macchine operatrici, sono iniziate dalle 9,30 di questa mattina. Il maneggio ...

Jova Beach Party a Montesilvano - le modifiche alla viabilità : Pescara - In concomitanza del concerto "Jova Beach Party, che si terrà sabato 7 settembre sulla spiaggia di Montesilvano il sindaco di De Martinis, ha emesso un'ordinanza per la modifica della viabilità cittadina Diverse le strade chiuse e le modifiche previste sia per il transito sia veicolare che pedonale. Questo, nel dettaglio, quanto previsto dall'ordinanza numero 51 firmata dal sindaco Ottavio De Martinis: chiusura ...

Maltempo in arrivo dal nord Europa - Piogge e temporali e abbassamento delle temperature : Roma - Da una saccatura nord atlantica si diparte una nuova perturbazione che dalla Francia punta le regioni settentrionali ed in giornata raggiungerà le Alpi centro-occidentali per riversarsi entro sera sulle pianure del nordovest, dove darà luogo a Piogge e temporali localmente anche di forte intensità. Sarà sospinta da un carico di aria più fresca in grado di dar luogo ad un abbassamento delle temperature, specie al ...

Carceri di Pescara al collasso - la Uil penitenziaria chiede incontro a Garante dei detenuti : Pescara - Carcere sempre più sovraffollato, lancio di dosi di droga all'interno del muro di cinta, detenuto che tenta di suicidarsi lanciandosi dal sesto piano, numero di detenuti psicotici sempre più numeroso a fronte di turni dei poliziotti penitenziari massacranti a causa di una carenza organica sempre più grave, conseguenti traduzioni dei detenuti fatte a volte con sole due unità in luogo delle 4 previste ed ...

Governo - Conte e i ministri hanno giurato al Quirinale. Poi la nomina di Gentiloni a Commissario Ue La lista completa : i nomi| Ritratti : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea

Al Colle con la famiglia Il giuramento “normale” del nuovo governo Conte : Al Quirinale tra sorrisi e normalità. Dadone: «Non dimenticherò mai l’emozione di mamma e papà saliti al Quirinale con me». E il premier al rituale della campanella se la palleggia dalla mano destra alla sinistra