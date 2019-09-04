virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 17:15: VIABILITÀ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DA LABARO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO RIBALTATO TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE CON FORTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO. PASSIAMO AL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI VEICOLO RIBALTATO TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE CON FORTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA MENTRE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA MAGLIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA;MENTRE IN ESTERNA CODE TRA A24 Roma TERAMO E TIBURTIN. RIMANIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A CAUSA DI VEICOLO RIBALTATO E TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE A SEGUITO DI INCIDENTE SEMPRE SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA;MENTRE IN ESTERNA CODE IN AUMENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DA RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DA RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, DOVE SI RALLENTRA TRA VIA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI ACILIA E CENTRO GIANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, DOVE SI RALLENTRA TRA VIA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI ACILIA E CENTRO GIANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL DEL MARMO, ATTULAMENTE IN TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E VIA CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E L’A24 Roma TERAMO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAIZONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’A24 Roma TERAMO PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAIZONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’A24 Roma TERAMO PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE DI Roma, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUCOLANA, ...