Omicidio Novara | folla al funerale di Yoan | ucciso a 23 anni dall’amico | lutto cittadino

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Si sono svolti oggi a Cureggio, in provincia di, i funerali diLeonardi, il 23ennea coltellate dall'amico e rivale in amore, Alberto Pastore lo scorso 25 agosto. Proclamato in città il: "Modo un po' formale per dire che tutta la nostra comunità partecipa al dolore di chi è stato colpito in modo così grave e irreparabile". Venerdì il killer reo-confesso, Alberto Pastore, sarà riascoltato dagli investigatori.

IzzoEdo : RT @LaStampa: Tre persone sono state fermate con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento del 32enne sudamericano che ieri a tard… - Maumol : RT @LaStampa: Tre persone sono state fermate con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento del 32enne sudamericano che ieri a tard… - serenel14278447 : Trentenne accoltellato a Trecate, tre persone fermate per tentato omicidio - La Stampa -