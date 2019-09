Molla tutto e vivi in questa microscopica casa mobile in Nuova Zelanda

Fonte : wired

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ottimizzare lo spazio e vivere in una piccola dimora, magari personalizzandola grazie alla collaborazione con il designer di turno, è una soluzione che sta riscuotendo successo in diverse parti del mondo. Se in Asia per milioni di persone è normalità vivere in strutture di pochi metri quadrati, il concetto di tiny house è ormai noto e gettonato a ogni latitudine. Un modello famigliare completo e interessante è la Kahurangi Koinga realizzata da Build Tiny in. Detto che il nome deriva dalla terra della famiglia su cui è stata installata, si tratta di una soluzione abitativa per quattro persone (i genitori e due bambini, tipicamente) che misura 8 metri di lunghezza, 2,4 di larghezza e 4,2 di altezza. L’entrata è costituita da una portafinestra, oltre la quale si apre l’area giorno con divano e tavolino da caffè, mentre una stufa a legna riscalda l’ambiente. Con due passi si ...

Gi4nLuCa7 : @Edo1948 @Fire7987 @Vincenz34062635 @repubblica Concordo! In fatti non sono entrati nell'euro pur avendo tutti i pr… - PinelliWeb : @federic46697160 Quindi fammi capire: uno è al governo, poi molla tutto e se ne va (come un marito che scappa di ca… - malux63 : ..e appena il #potere forte extra-nazionale molla la presa,dopo aver razziato tutto il possibile nel paese,e non ci… -