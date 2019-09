Inter | retroscena Icardi | sarebbe stato lui a rifiutare di allenarsi con i compagni

Extra omnes - i retroscena inediti dei conclavi 2005 e 2013 : dal voto a ‘Bertoglio’ al sondaggio su Ratzinger fino agli Interessi calcistici : “Nell’ultima votazione del conclave del 2013 avviene un fatto singolare. Al momento dello scrutinio su una scheda si legge il nome ‘Bertoglio’. Al che i cardinali discutono su colui a cui attribuire quel voto: “A Bertello, Bertone o Bergoglio?”. “Il voto per il pupo e i suoi due padrini“, commenta un porporato che confida di aver sempre votato per Scola durante tutto il conclave. Alle fine il voto per ‘Bertoglio’ non ...