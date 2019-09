Brescia | fatture false e riciclaggio | sequestrati oltre 1 | 3 mln euro

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Milano, 4 set. (AdnKronos) - I finanzieri del Comando provinciale di, coordinati dalla procura, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per il reato dia carattere transnazionale di profitti derivanti dalla commissione di reati tributari in Italia e per altri reati econ

Dalla Rete Google News

IL GIORNO

Il denaro ricavato con la frode delle fatture per operazioni inesistenti era incassato su conti in Slovenia e reimmesso in circolo in Italia.