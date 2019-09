Quei prestiti a tassi folli | così l' usuraio estorce soldi a gente in difficoltà

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Federica Grippo La Guardia di Finanza di Brescia ha arrestato in flagranza di reato un imprenditore-che insieme ad un pregiudicato albaneseva cifre altissime a persone ine le minacciava in caso rifiutassero di pagare Gli uomini della guardia di finanza di Brescia hanno arrestato, a seguito di un'indagine, un imprenditore bergamasco per il reato di usura ed estorsione. Tutto è cominciato nel mese di luglio, quando un cittadino si è presentato presso gli uffici delle Fiamme Gialle di Brescia, raccontando di essere stato vittima di estorsioni e minacce da parte di un uomo originario di Bergamo e di un albanese, suo complice, che gli avevano precedentemente fatto un prestito di denaro (guarda il video). La vittima era tesa e impaurita e ha spiegato ai finanzieri che era stato costretto a rivolgersi all'in un momento di grave, ...

