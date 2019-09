Lavora in nero ma prende il reddito di cittadinanza | beccata un' altra furbetta

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Valentina Dardari La donna, una 40enne era impiegata in una struttura sanitaria per anziani. Multato il datore di lavoro per aver assunto senza regolare contratto di lavoro Importante operazione da parte dei Carabinieri della Stazione di Realmonte, comune in provincia di Agrigento, che hanno smascherato una 40enne che, oltre a ricevere ildiva come inserviente inin una struttura sanitaria. I militari hanno denunciato la donna per truffa ai danni dello Stato. La truffatrice, residente a Porto Empedocle, è stata scoperta nel corso di un controllo da parte dei militari, coordinati dal Comando Provinciale dell’Arma di Agrigento, nella struttura sanitaria di accoglienza per anziani. Il normale controllo di routine ha permesso di scoprire la donna. I carabinieri si erano infatti diretti nella struttura per verificare le condizioni ...

egidionatale60 : RT @Signorino978: @RadioSavana Ogni nero sbarcato è una vergogna in più che circola per strada mantenuto da chi lavora e vede cestinare mld… - NoireVn : RT @Signorino978: @RadioSavana Ogni nero sbarcato è una vergogna in più che circola per strada mantenuto da chi lavora e vede cestinare mld… - NickCelentano : #presadiretta Ma conviene dichiarare in diretta tv nazionale che si LAVORA A NERO ?? @Presa_Diretta -