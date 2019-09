Il principe Harry | Non vedo l’ora di portare Meghan in Africa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Carlo Lanna È tutto pronto per il viaggio indele diMarkle, in onore anche di Lady D, che si terrà il prossimi 23 settembre C’è grande fermento per il primo tour ufficiale dele diMarkle. Secondo quello che è stato riportato dalla stampa britannica, i duchi di Sussex partiranno per il territoriono il prossimo 23 settembre, per un lungo viaggio in cui toccheranno diversi paesi del continente.non riesce a contenere la felicità e lo rivela sul profilo instagram dei duchi, con un lungo post e un collage di foto. "Tra poche settimane la nostra famiglia partirà per l’, un paese che considero come una seconda casa – scrive il–. Come nota personale, aggiungo che nondi viaggiare con mia moglie e mio figlio in sud". Molte sono le tappe previste, alcune di queste seguiranno le ...

