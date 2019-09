Guerra ai ‘furbetti’ del reddito cittadinanza

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2019)ai 'furbetti' deldi. La strategia e' stata messa a punto dal Comando generale della Guardia di finanza in una circolare operativa ai reparti che punta a individuare - nel magma dell'economia invisibile e illecita - chi ha provato ad approfittare indebitamente del beneficio. Dai lavoratori in nero o pagati con somme 'fuori busta' ai venditori abusivi, da chi affitta le case in evasione d'imposta a chi ha ottenuto ildima non rinuncia a giocare cifre importanti, di cui non sia nota la fonte, magari anche in punti clandestini di raccolta scommesse. E ancora, dagli immigrati che trasferiscono nel Paese di origine somme non compatibili con i redditi dichiarati a chi viene trovato con auto incompatibili con la misura di sostegno. E' vasta la casistica presa in esame dal documento della Gdf, di cui il Sole 24 ha anticipato oggi alcuni ...

ilfogliettone : Guerra ai 'furbetti' del reddito di cittadinanza - - GDS_it : Guerra ai furbetti del #reddito di #cittadinanza: circolare della finanza - robertoanino : RT @rep_torino: Torino, arrivano i T-Red, è guerra ai furbetti del semaforo rosso [news aggiornata alle 11:48] -