Cos’è e come funziona Rousseau

Samara Challenge - che Cos’è il gioco (pericoloso) che sta spopolando sul web e come fermarlo : Si chiama Samara Challenge la sfida di fine estate che sta dilagando sul web e nelle strade. Il “gioco” dai risvolti pericolosi prende ispirazione da Samara Morgan, la protagonista del film horror “The Ring”, e consiste nell’aggirarsi per le strade – preferibilmente di notte – con una veste bianca e capelli (o parrucca) lunghi e scuri calati sul volto. Il look può completarsi con un coltello, che ...

Isopensione 2019 : Cos’è - come funziona - a chi spetta - regole : Accanto alla pensione “Quota 100”, utilizzabile come espediente per anticipare il pensionamento rispetto alle regole ordinarie, rappresentate dalla pensione anticipata e di vecchiaia, il sistema previdenziale italiano prevede un ulteriore strumento di flessibilità in uscita, ossia la cosiddetta Isopensione. La finalità è la medesima di quella prevista per la pensione “quota 100”, vale a dire creare un ricambio generazionale collocando a riposo ...

Che Cos’è Huawei ID ? Come posso registrarmi su Huawei ID ? : Registrati serve per avere un Huawei ID e accedere ai servizi Huawei, inclusi HiCloud, Temi, vMall, HiCare e HiGame. Alcuni servizi Huawei non sono disponibili in tutti i paesi e le regioni.

Carta revolving 2019 : Cos’è - come funziona e quanto costa : Carta revolving 2019: cos’è, come funziona e quanto costa La Carta revolving è una tipologia di Carta di credito che in sostanza permette di pagare a rate il debito contratto con la banca che l’ha emessa. Carta di debito, credito e Bancomat: costo a confronto e differenza funzioni Carta revolving: cos’è e come funziona Le carte revolving non sono proprio delle carte di credito, in realtà, sono associabili più che altro alle carte ...

Allerta listeriosi - “in Italia circa 50 casi l’anno” : ecco Cos’è e come si previene : “Nel nostro paese registriamo ogni anno all’incirca 50 casi di infezione. Il numero di casi cresce specialmente in estate, in quanto il caldo rappresenta un fattore di rischio”. Lo ha spiegato all’AGI Marco Silano, direttore dell’Unita’ operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto superiore di sanita’ (Iss). “L’attuale focolaio riguarda al momento solo la Spagna, ma ...

Conversione conto corrente pignorato : Cos’è e come funziona la procedura : Conversione conto corrente pignorato: cos’è e come funziona la procedura Il conto corrente pignorato è un bel guaio: per il creditore, che deve vedersi restituita la somma e deve seguire tutte le procedure del caso, e naturalmente per il debitore, che si trova con le somme depositate sul conto relative al debito contratto completamente bloccate. Il conto pignorato può però essere sbloccato, anche tramite la Conversione: andiamo a vedere ...

Simbolotto : Cos’è - come si gioca e quanto si vince : Simbolotto è il nuovo gioco completamente gratuito, abbinato all’estrazione del lotto, i simboli in gioco sono 45 e ad ogni simbolo è abbinato un numero. Per ciascuna giocata al Lotto/Lotto Più effettuata su una DETERMINATA RUOTA IN PROMOZIONE (che cambia ogni mese secondo un calendario), viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 SIMBOLI (tra 45 disponibili). Di seguito […] L'articolo Simbolotto: cos’è, come ...

Ricorso pensionistico 2019 : Cos’è - come funziona - chi può farlo : Ricorso pensionistico 2019. Hai presentato domanda di pensione all’INPS, piuttosto che richiesta di ricongiunzione contributiva, ma hai avuto esito negativo dall’amministrazione? Pensi che la decisione dell’Istituto Previdenziale sia tombale, cioè definitiva, senza possibilità di controbattere? Ebbene, bisogna sapere che contro i provvedimenti negativi in materia di pensioni, riscatti, ricongiunzioni e totalizzazioni, i pensionati e assicurati ...

Mutuo a tasso negativo : Cos’è - come funziona e dove si può aprire : Mutuo a tasso negativo: cos’è, come funziona e dove si può aprire Mutuo a tasso negativo, chi ne ha sentito parlare? Probabilmente nessuno, a patto di non aver letto qualcosina negli ultimi giorni in giro per la rete. In effetti, accendere un Mutuo a tasso negativo sarebbe un sogno per tutti i potenziali acquirenti di una casa, perché significherebbe restituire alla banca meno di quanto prestato. Eppure in un Paese europeo sta succedendo ...

Danno da vacanza rovinata : che Cos’è e come farlo valere. La guida : Danno da vacanza rovinata: che cos’è e come farlo valere. La guida Nel periodo estivo, tra le varie voci di Danno che possono rilevare in una eventuale controversia in tribunale, ce n’è una tipicamente legata a questa stagione dell’anno. Si tratta del cosiddetto Danno da vacanza rovinata. Vediamo allora in che cosa esattamente consiste e come poter ottenere tutela risarcitoria per esso. Se ti interessa saperne di più sulla ...

Cos’è (e come non funziona) la riforma costituzionale. Breve analisi : Il tema della riforma costituzionale che ridurrebbe il numero dei parlamentari è diventato cruciale nello svolgimento di una crisi di governo dai caratteri anomali. Dopo l’apprezzamento per questa riforma, fino a ora bocciata in Aula per tre volte dal Pd, da parte di Matteo Renzi e il tentativo un p

Sexting - Cos’è e come sfruttarlo per accendere il desiderio : Quando si parla di Sexting (neologismo frutto della fusione tra sex e texting), si inquadra una pratica molto diffusa al giorno d’oggi e contraddistinta dall’invio tramite messaggi di frasi, video o foto particolarmente hot. Considerato spesso un’ancora di salvezza da chi vive una relazione a distanza, viene praticato in diversi contesti, dalla camera da letto prima di coricarsi ai momenti di pausa durante la giornata ...

Contributo IVS 2019 : Cos’è - come funziona - chi paga - calcolo - pagamento : Con l’avvicendarsi delle riforme del sistema previdenziale italiano, sempre più spesso si sente parlare di pensione e contributi, ed in particolare quelli IVS. Ma cosa sono e a cosa servono i contributi IVS? Innanzitutto è bene specificare che l’acronimo IVS sta per (invalidità, vecchiaia e superstiti), quindi si tratta di un Contributo che deve essere versato obbligatoriamente nelle varie gestioni previdenziali gestiti dall’INPS (gestioni ...

Lovoo : Cos’è e come funziona : Tutti cerchiamo qualcuno che ci corrisponda, che sia la nostra metà, qualcuno da conoscere e con cui avere una relazione o un semplice incontro. Prima, tutto ciò poteva avvenire solo fra persone fisicamente vicine, e magari nei luoghi di incontro (discoteche, pub, bar, piazze o spiagge). Oggi la situazione è diversa, ed è possibile anche […] Lovoo: cos’è e come funziona