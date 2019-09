VIDEO F1 | il fine settimana di Charles Leclerc | prima la pole | poi il trionfo su Hamilton

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : il best of del fine settimana - Charles Leclerc sugli scudi : settimana da incorniciare per Charles Leclerc nel GP di Belgio, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco centra dapprima la pole position, poi, anche grazie all’aiuto del compagno di squadra Sebastian Vettel, vince la gara mentre al tedesco resta il giro più veloce in gara. GLI HIGHLIGHTS DEL fine settimana DEL GP DI Belgio DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Cosa fa Virginia Raffaele coi serpenti in testa? Lo svela lei (con un’imitazione) alla fine del VIDEO : Un’immagine inedita quella postata da Virginia Raffaele che sui social ha mostrato per la prima volta un video di backstage di uno spettacolo teatrale nel quale interpretava, tra le altre, Marina Abramovic. Con in testa due serpenti che le strisciano tra i capelli e sul volto, la showgirl riesce, sorprendentemente, a restare impassibile adattando la dichiarazione “Performance” al sibilo dei rettili. L’attrice romana, reduce dalla conduzione di ...

...e alla fine arriva Polly/ VIDEO - su Italia 1 il film con Jennifer Aniston : ...e alla fine arriva Polly in onda oggi, 18 agosto, in prima serata su Italia 1. Protagonisti sono Ben Stiller e Jennifer Aniston.

Incendio in azienda di rifiuti a Biella : densa colonna di fumo nero - “tenete le finestre chiuse” [VIDEO] : Un Incendio è divampato questa mattina a Gaglianico (Biella): le fiamme si sono sviluppate nel capannone dell’azienda Bergadano, che si occupa di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero: il Comune e le autorità sanitarie hanno raccomandato ai residenti di rimanere in casa e di tenere le finestre chiuse. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le ...

MotoGp – Dovi vs Marquez - alla fine la spunta Andrea : le reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva al Red Bull Ring [VIDEO] : Dall’Igna euforico, Santi Hernandez deluso: le differenti reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva del Gp d’Austria Dovizioso ha regalato oggi alla Ducati una specialissima vittoria, beffando nuovamente, come due anni fa, Marc Marquez all’ultima curva del Red Bull Ring. Il forlivese ha riportato il team di Borgo Panigale sul gradino più alto del podio al Gp d’Austria, beffando il suo rivale della ...

VIDEO F1 Charles Leclerc GP Ungheria 2019 : “Errore inaccettabile nel Q1 - alla fine però ho estratto il massimo dalla vettura” : Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto la qualifica del GP di Ungheria 2019, risultando la migliore delle Ferrari in Q3 nonostante la vettura si sia rivelata parecchio lontana dalle Mercedes e da Verstappen nel time-attack finale. Il monegasco ha commesso un brutto errore sul finale del Q1, sbattendo la sua vettura sul muro dell’ultima curva ma fortunatamente i meccanici sono riusciti a rimetterlo in pista per il turno successivo, con ...

Stati Uniti - trascina agente incastrato nel finestrino e lo scarica in autostrada : VIDEO-choc : Un video sconvolgente che arriva dagli Stati Uniti. Siamo a Dunwoody, in Georgia. Due agenti sono alle prese con un controllo di routine nei confronti di un uomo sospettato di aver usato il cellulare mentre era alla guida. E mentre gli agenti sono ai finestrini dell'auto, il sospettato tenta la fuga

Tina Rispoli - VIDEO trash : senza cintura - lancia la sigaretta dal finestrino dell'auto : «Restiamo profondamente interdetti dal comportamento di Tina Rispoli che, in un video postato sui social da suo marito, il cantante neomelodico Tony Colombo, lancia una sigaretta che è...

Finale folle alla 8 Ore di Suzuka! Jonathan Rea cade ad 1 minuto dalla fine e perde il Mondiale : è festa Yamaha in Giappone [VIDEO] : Finale clamoroso alla 8 Ore di Suzuka: Jonathan Rea domina ma cade su una macchia d’olio nel Finale. Yamaha festeggia la vittoria del Mondiale Finale a dir poco incredibile quello della 8 Ore di Suzuka. Grande protagonista, come sempre, Jonathan Rea, questa volta però in negativo. Il pilota britannico ha dominato la gara Giapponese fino agli ultimi istanti, prima di cadere rovinosamente e vedere sfumare davanti ai suoi occhi il sogno ...

Riscaldamento globale - il ghiacciaio dell’Adamello si sta sciogliendo : potrebbe sparire entro fine secolo [VIDEO] : La temperatura della Terra continua ad aumentare per effetto del Riscaldamento globale e ormai in ogni angolo del pianeta ne risentiamo gli effetti. L’Artico brucia con centinaia di incendi dall’Alaska alla Siberia passando per Groenlandia e Scandinavia e l’Europa è sempre più spesso colpita da feroci ondate di caldo che fanno schizzare puntualmente le temperature verso nuovi valori record. Anche in Italia, purtroppo abbiamo la nostra prova del ...

Fine riprese riprese dei nuovi episodi di Montalbano - la dedica di Luca Zingaretti ad Andrea Camilleri (VIDEO) : È ufficiale, le riprese dei nuovi episodi di Montalbano si sono concluse. Lo annuncia Luca Zingaretti con un video su Instagram, pubblicato nelle ultime ore. Il set siciliano era stato riaperto lo scorso aprile quando il cast e la produzione avevano cominciato le riprese dei tre episodi che compongono la quattordicesima stagione de Il Commissario Montalbanoe che vedremo nel 2020 su Rai1. Stando alle ultime anticipazioni, pare che gli autori ...

VIDEO Tour de France 2019 : la caduta di Mikel Landa a fine tappa : La decima tappa del Tour de France 2019, che portava il plotone ad Albi, non ha risparmiato i colpi di scena, anzi. Nel tratto finale dello stage, infatti, il vento ed i ventagli del gruppo sono costati secondi preziosi a diversi protagonisti della classifica generale, come Fuglsang, Pinot, Uran e Porte. Come se non bastasse, nel momento nel quale i ritardatari cercavano di risalire la corrente, c’è stato un altro episodio importante che ...