Il trailer di lancio di Nintendo Switch Lite ci ricorda data di uscita e novità

Blair Witch è finalmente disponibile - pubblicato il trailer di lancio : Se per caso siete alla ricerca di un titolo horror con cui dare una svolta alle vostre serate, dovete sapere che Blair Witch, titolo horror psicologico sviluppato da Blobber Team, è ora finalmente disponibile per PC e Xbox One.In occasione del lancio è stato anche pubblicato un imperdibile trailer che vi riportiamo qui di seguito, accompagnato dalla descrizione del gioco:"È il 1996. Un ragazzino scompare nella foresta di Black Hills, vicino a ...

Little Hope è il secondo capitolo di The Dark Pictures Anthology e ha già una finestra di lancio e un primo trailer : The Dark Pictures Anthology è un progetto molto peculiare che Supermassive Games (Until Dawn) proporrà sul mercato collaborando con Bandai Namco che ricoprirà il ruolo di publisher. La software house ha già confermato che questa sorta di miniserie sarà caratterizzata da almeno 8 giochi già pianificati con due uscite all'anno. Il 2019 dovrebbe essere caratterizzato dal solo Man of Medan, che abbiamo già recensito sulle nostre pagine e che sarà ...

Knights and Bikes è ora disponibile : il gioco ispirato a Secret of Mana e a I Goonies si mostra nel trailer di lancio : Il publisher Double Fine Presents e lo sviluppatore Foam Sword hanno pubblicato il trailer di lancio del loro Knights and Bikes, da oggi disponibile in versione PS4 e PC.Knights and Bikes è definito come un action adventure indie ambientato sull'isola britannica di Penfurzy negli anni '80. Il gioco proviene dallo studio Foam Sword, un team formato da ex dipendenti di Media Molecule.In Knights and Bikes sarete immersi in una storia dipinta a mano ...

Mario Kart Tour ha una data di lancio su Android : eccovi trailer e pagina di registrazione : Nintendo è uscita allo scoperto svelando la data di rilascio, sia per Android che per iOS, di Mario Kart Tour, dopo che è stato disponibile per un lungo periodo solamente in beta privata. L'articolo Mario Kart Tour ha una data di lancio su Android: eccovi trailer e pagina di registrazione proviene da TuttoAndroid.

Astral Chain si mostra nel trailer di lancio : Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Astral Chain, il nuovo titolo d'azione di Platinum Games diretto dal game designer di NieR: Automata Takahisa Taura.Ecco una panoramica del gioco che arriverà alla fine del mese in esclusiva su Nintendo Switch:"In un futuro prossimo, la Terra è stata invasa da creature extraterrestri chiamate Chimere. Questi mostri hanno contaminato il mondo con una misteriosa sostanza chiamata "materia cremisi" e ...

Black Desert arriva su PS4 e lo fa pubblicando un trailer di lancio con protagonista Megan Fox : Pearl Abyss ha annunciato che Black Desert è ora disponibile su PlayStation 4. I giocatori possono scegliere di acquistare una delle tre edizioni di lancio: Standard (29,99 euro), Deluxe (49,99 euro) e Ultimate (99,99 euro). Ogni edizione di lancio offre vantaggi aggiuntivi con skin e pacchetti unici.Per l'occasione è stato pubblicato un trailer di annuncio con protagonista l'attrice Megan Fox che compare per pochi secondi alla guida di un'auto ...

Control si mostra nel trailer di lancio : 505 Games e il noto studio di sviluppo Remedy Entertainment hanno rilasciato oggi il Trailer di lancio del pluripremiato titolo, Control. Questo nuovo Trailer introduce ancora una volta i giocatori nel misterioso universo della “Oldest House” affinché possano dare uno sguardo più ampio alle sfide che dovranno affrontare nel ruolo del Direttore del Federal Bureau of Control. Ambientato in un mondo unico e in continuo ...

Control si mostra in uno spettacolare trailer di lancio : Control sarà disponibile solo fra pochi giorni e Remedy ha pubblicato per l'occasione uno spettacolare trailer di lancio che presenta il misterioso mondo di gioco agli utenti. Nel video vediamo la protagonista Jesse Faden (nuova direttrice Federal Bureau of Control) interagire con diversi personaggi decisamente fuori dal comune, oltre naturalmente alle strane presenza che infestano l'area. Come abbiamo avuto modo di vedere dal trailer dedicato ...

Gamescom 2019 : Life is Strange 2 - Episode 4 si mostra nel trailer di lancio : Life of Strange 2 è in pieno svolgimento con l'episodio 4 che uscirà il 22 agosto 2019. Per quanto vicino, un nuovo trailer è stato mostrato alla Gamescom 2019 come parte dell'Opening Night Live.Lo sviluppatore Dontnod Entertainment si sta preparando a pubblicare la quarta puntata del gioco che continua la storia di Daniel e Sean dopo gli eventi dell'episodio 3. L'episodio finale è previsto per la fine di quest'anno a dicembre e concluderà la ...

Vigor : il free to play di Bohemia si mostra nel suo trailer di lancio : Vigor è ora disponibile per Xbox One. In occasione dell'Inside Xbox il gioco è stato annuncio nella sua versione finale, ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori Xbox One in quanto trattasi di un free to play, per chi non lo sapesse.In particolare abbiamo a che fare con uno sparatutto realizzato da Bohemia Interactive, e ambientato in un 1991 alternativo, in cui la Norvegia è vessata da un disastro nucleare che ha distrutto gran parte ...

RAD - Remade Again si presenta con il primissimo trailer di lancio : RAD - Remade Again si presenta al pubblico con un nuovissimo trailer di lancio, con il quale possiamo avere un'anticipazione del nuovo ruguelike di Double Fine.Come possiamo vedere, il video include anche una canzone originale composta per l'occasione da David Earl, "Remade Again".RAD è un rogue-like d'azione 3D sviluppato in partnership con Double Fine Productions ed è disponibile per il pre-order digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC ...

No Man's Sky Beyond si mostra nel trailer di lancio : Hello Games ha da poco pubblicato il trailer di lancio di "Beyond", l'importante aggiornamento di No Man's Sky in arrivo tra pochi giorni su PC e console."No Man's Sky: Beyond racchiude in sé tre importanti e massicci aggiornamenti, incluso No Man's Sky Online: una nuova stravolgente esperienza social e multiplayer che incentiverà i giocatori di tutto l'universo a incontrarsi e giocare assieme. L'uscita di Beyond vede anche l'introduzione della ...

L'action platform Savior si mostra in un interessante trailer di lancio : Savior (precedentemente conosciuto come Into the Rift) è un action platform sviluppato dal team di Starsoft Entertainment. Senza dubbio al giorno oggi questo genere è molto diffuso, tuttavia è dura ricordare un titolo con animazioni così fluide, guardando il trailer di lancio capirete di cosa stiamo parlando.Savior è un titolo open-world action adventure. Il giocatore prenderà il controllo di Sam, una straniera che si ritrova invischiata in una ...