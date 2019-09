Icardi verso il Psg | Wanda Nara | causa con l' Inter pronta a cadere

Calciomercato Inter - Icardi verso il Psg : può partire nelle prossime ore per la Francia : Calciomercato Inter – Ultime ore caldissime di Calciomercato, si decide il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, arrivano importanti novità sul calciatore argentino. Il futuro dovrebbe essere lontano dall’Italia, nella trasmissione di ieri Tiki Taka Wanda aveva aperto ad alcune soluzioni, anche quella del Napoli ma il trasferimento più vicino è quello in Francia, il Psg, secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle ...

Calciomercato Inter - Icardi verso il Psg : può partite nelle prossime ore per la Francia : Calciomercato Inter – Ultime ore caldissime di Calciomercato, si decide il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, arrivano importanti novità sul calciatore argentino. Il futuro dovrebbe essere lontano dall’Italia, nella trasmissione di ieri Tiki Taka Wanda aveva aperto ad alcune soluzioni, anche quella del Napoli ma il trasferimento più vicino è quello in Francia, il Psg, secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle ...

CorSport : Icardi rifiuta il prestito. Si va verso la convivenza forzata : Icardi proprio non vuole facilitare le cose all’Inter, anzi. Sembra proprio che l’unico suo scopo sia mettersi di traverso. Il Corriere dello Sport racconta le ultime dinamiche sull’asse Icardi-Inter. Ieri pomeriggio, sul presto, scrive il quotidiano sportivo, Wanda Nara ha chiamato Marotta per ribadire che l’argentino non intende spostarsi da Milano. Scartata dunque anche l’ipotesi di un prolungamento di contratto ...

Calciomercato Juventus/ Icardi sfuma - Dybala verso la conferma - Ultime Notizie - : Mauro Icardi con ogni probabilità non si trasferirà alla Juventus in questo Calciomercato estivo. Lo ha riferito il giornalista Ceccherini...

Icardi - la Juve attende e il Napoli è su Llorente. Inter-Sanchez - trattativa ferma. Rugani verso la Roma. Il calciomercato verso la chiusura : Il 2 settembre si chiude e non c’è più molto tempo. Mentre la Serie A è pronto al suo esordio, resta ancora poco più di una settimana prima della fine del calciomercato. E’ quello che ha fatto presente il Napoli a Mauro Icardi, stanco di attendere le decisioni dell’argentino e della moglie agente Wanda Nara. Intanto gli emissari di De Laurentiis si cautelano portando avanti la trattativa con lo svincolato Fernando Llorente. La Juventus ...

Sky – Il Napoli non aspetta più Icardi - si va verso la permanenza all’Inter : Continuano i no da parte di Icardi per il Napoli che non ha però più tempo di aspettare l’attaccante argentino. Secondo Gianluca Di Marzio si conferma la volontà di Mauro di restare a Milano e attendere che si apra la finestra di mercato di gennaio. Una decisione incomprensibile quella dell’attaccante che deciderebbe così di restare praticamente fermo per altri 4 mesi. De Laurentiis intanto ha deciso di non attendere oltre le ...

Si va verso un Icardi bis? : Distraetevi un attimo da quell’inguardabile torneo dopolavorista andato in onda ieri dal campetto di Palazzo Madama, con quei due che la sparavano in tribuna alla viva il parroco, e concentratevi sul mondo reale, ovvero il calciomercato e l’incipiente inizio della serie A, più inesorabile dell’aumen

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

Mario Balotelli verso il Brescia - il destino di Icardi - gli esuberi della Juve : cosa ci aspetta nelle ultime due settimane di calciomercato : Mario Balotelli di nuovo in Serie A, a giocare nella sua Brescia, la città dove è cresciuto. Mauro Icardi ancora parcheggiato alla Pinetina, conteso tra Napoli, Roma e Juventus. L’Inter che aspetta una punta, ma forse ha bisogno anche di un centrocampista. La Juventus che invece deve prima di tutto vendere. Il Napoli che, preso Lozano, prepara un ultimo grande acquisto. La Roma che dopo il rinnovo di Nicolò Zaniolo cerca almeno un ...

Calciomercato 14 agosto : Roma - mistero Icardi - Rugani più lontano. Juve - Dybala verso il PSG. Atalanta - spunta Sturridge : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 14 agosto. JuveNTUS– Dopo un’ottima campagna acquisti, tiene banco il capitolo cessioni. 5-6 cessioni in arrivo. Grana Perin, il Monaco sembrerebbe essersi tirato indietro. Manzkukic potrebbe aprire al Bayern Monaco, mentre Khedira viaggia spedito verso la conferma. mistero Icardi: l’attaccante argentino sarebbe ad un passo […] L'articolo Calciomercato 14 ...

Calciomercato 14 agosto : Roma - doppio colpo Icardi-Rugani. Juve - Dybala verso il PSG. Atalanta - spunta Sturridge : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 14 agosto. JuveNTUS– Dopo un’ottima campagna acquisti, tiene banco il capitolo cessioni. 5-6 cessioni in arrivo. Grana Perin, il Monaco sembrerebbe essersi tirato indietro. Manzkukic potrebbe aprire al Bayern Monaco, mentre Khedira viaggia spedito verso la conferma. Mistero Icardi: l’attaccante argentino sarebbe ad un passo […] L'articolo Calciomercato 14 ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dzeko verso l'Inter - Icardi ha detto 'sì' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino avrebbe accettato l'importante proposta formulata dai giallorossi, il bosniaco verso Milano.

Lozano al Napoli : Psv verso il Sì/ Vertice Raiola-De Laurentiis anche per Icardi : Lozano vicinissimo al Napoli: Vertice ok tra Giuntoli, De Laurentiis e Mino Raiola, si è parlato anche di Icardi. Le alternative e la pista Llorente

Inter - preso Lukaku : Icardi verso la cessione : L'Inter ha posto fine ad uno dei grandi tormentoni di questa sessione estiva di calciomercato ufficializzando nella giornata di ieri l'acquisto di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato preso dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. L'attaccante si è legato ai colori nerazzurri per i prossimi cinque anni, firmando un contratto fino a giugno 2024 a oltre sette ...