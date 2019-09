U&D | Giordano avrebbe contattato sui social la tronista Sara Tozzi RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Manca sempre meno alla messa in onda della 1^ puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, fissata per lunedì 16 settembre e, anche se ancora non è stato rivelato se la trasmissione inizierà con il Trono Classico o il Trono Over, molte sono le indiscrezioni che circolano a proposito dei tronisti e sui possibili corteggiatori. Infatti, se i quattro nuovi tronisti sono già stati rivelati (i nomi sono quelli di Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e), ancora non ci sono notizie certe per quanto riguarda i futuri e le future pretendenti che giungeranno alla corte di Maria De Filippi. In questi giorni, però, ha cominciato a circolare suinetwork un'accattivante indiscrezione: nello studio del famoso dating-show potrebbe tornare, sempre nei panni di corteggiatore, il belMazzocchi....

