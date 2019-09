Ambulatorio vaccinazioni a Comiso | locali fatiscenti FOTO

CorriereRagusa : In pessime condizioni l'ambulatorio vaccinazioni di Comiso - Comiso - Corriere di Ragusa - EcodiSicilia : Comiso (Rg): l’associazione Reset sulle condizioni fatiscenti dell’ambulatorio vaccinazioni @ecodisicilia - Ali_bi : Coda all’ambulatorio vaccinazioni. Ma sono i no vax quando servono? -

Dalla Rete Google News

gonews

L'Azienda Usl Toscana centro è prima in Italia per l'avvio di una promozione territoriale sulle vaccinazioni raccomandate in età fertile e in gravidanza. Q.