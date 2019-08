Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Nel salotto Sky si commenta lapazzesca delsotto di 3 gol. Quando la Juventus era in vantaggio di tre reti loha intonato ‘O surdato ‘nnamurato, proprio come aveva fatto la tifoseria partenopea due anni fa, dopo il fantastico gol di testa di Koulibaly che aveva portato ila vincere, proprio. Da lì sarebbe partita la, dicono i commentatori Sky. E’ come se ilavesse avuto un moto di orgoglio, come se avesse detto “bene, stiamo perdendo, ma prenderci in giro è troppo”. In un quarto d’ora la squadra di Ancelotti ècapace di imbastire tre azioni per altrettanti gol che hanno portato al pareggio. Poi la débacle, proprio negli ultimi minuti di gioco con lo sfortunato autogol di Koulibaly. L'articolo Sky: ladelunasembra ...

gipiel1 : RT @napolista: Sky: la rimonta del Napoli è stata una reazione allo sfottò dello Stadium I commentatori fanno notare la reazione di orgogli… - bluypsilon : RT @napolista: Sky: la rimonta del Napoli è stata una reazione allo sfottò dello Stadium I commentatori fanno notare la reazione di orgogli… - napolista : Sky: la rimonta del Napoli è stata una reazione allo sfottò dello Stadium I commentatori fanno notare la reazione d… -