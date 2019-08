L' Inter di Conte vestirà Hugo Boss

Romano Prodi : “Auguro a Conte di durare più dei miei governi. Pd-M5s? Proposta faticosa ma Interessante. La flat tax è una porcheria” : “Governo Pd-M5s? Una faticosa e interessante Proposta”. Romano Prodi, intervistato da Lucia Annunziata sul palco della Festa dell’Unità di Ravenna, manda il suo augurio all’esecutivo che si sta formando e dice di sperare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, possa guidare una lunga legislatura: “Auguro a Conte di durare più dei miei governi”, ha detto. Poi parla di personalità, auspica un ministero ...

Inter - Sanchez sarebbe arrivato grazie a Conte : Inter scatenata in questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri questa mattina hanno ufficializzato l'acquisto di Cristiano Biraghi, arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro in uno scambio che ha visto Dalbert andare a Firenze in prestito secco. Non solo il laterale mancino, visto che ieri è atterrato a Milano anche Alexis Sanchez, che ha sostenuto le visite mediche. L'attaccante cileno ...

Inter - con Sanchez la “discontinuità” di Conte è servita. Resta il nodo Icardi : il Napoli pressa - ma lui spinge per tornare in gruppo : La discontinuità al servizio di Conte è realtà: il nuovo “governo” nerazzurro può partire. La squadra è praticamente pronta, anche se mancano alcuni nodi da sciogliere. Come quello del “capitano“, o meglio dell’ex capitano, costretto ai margini ma deciso a Restare, nonostante tutti gli abbiano ribadito che per lui non c’è più posto. L’arrivo di Alexis Sanchez, insieme allo scambio Biraghi-Dalbert con la ...

Governo - Conte accetta l’incarico : “Usciamo dall’incertezza politica”. L’Intervento integrale : “Il presidente della Repubblica, che ringrazio, mi ha conferito l’incarico di formare il Governo, che ho accettato con riserva; oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari”. Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l’incarico al Quirinale. “Non sarà un Governo ‘contro‘ ma un Governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un Governo nel segno della novità è quello ...

Totonomi ministri Governo Pd-M5s - Conte premier/ Nodo Di Maio : tecnico Mef - Interni.. : Totonomi ministri e premier del Governo Pd-M5s: Conte confermato, Nodo Di Maio e vicepremier. tecnico al Mef, agli Interni si parla di Gabrielli

Titoli e aperture : il nuovo mandato a Conte Interpretato dai quotidiani in edicola : Ennesima giornata di passione. Il nuovo governo è riaffidato alla guida e alla cura di Giuseppe Conte, il premier uscente. Questa mattina alle 9.30 il presidente della Repubblica lo ha convocato al Quirinale per conferirgli l'incarico di formare il nuovo esecutivo con il Pd e i 5Stelle. Il premier, già alla guida della coalizione con la Lega accetterà “con riserva”, come usualmente accade all'atto dell'affidamento dell'incarico. Nel frattempo è ...

E’ già rivoluzione Conte - e Inter non è più “pazza” : E' iniziata la rivoluzione del condottiero Conte. I tifosi Interisti sono ancora travolti dall'euforia della vittoria rotonda contro il Lecce e da una prestazione solida, convincente, con poche sbavature. Cambio di modulo, con un 3-5-2 che esalta Brozovic e Sensi, l'arrivo di Lukaku gia' idolo della piazza, ma soprattutto un'identita' diversa che cancella dal Dna nerazzurro quel sentimento di follia e instabilita', croce e delizia storicamente ...

Conte Inter : attacco all’ex! Reazione dei tifosi della Juve - ecco il motivo : Conte Inter – Che il passaggio di Antonio Conte all’Inter non fosse visto di buon occhio lo si era intuito già da tempo, ma a peggiorare le cose ci ha pensato l’ex allenatore stesso. A non andar giù ai suoi ex sostenitori, è stato l’impeto con cui il salentino ha esultato. Il modo in cui […] More

Antonio Conte - le mani sull'Inter : perché sarà lui la sorpresa della stagione : Coerenza, continuità, persino una certa prevedibilità: è l' Inter di Antonio Conte la prima autentica novità della Serie A 2019/20. Rimandata la rivoluzione di Sarri nella Juve - vincente ma ancora con il dna di Allegri -, bella solo dalla cintola in su la Roma di Fonseca, in questa prima giornata l

Gazzetta : A Conte dà fastidio il concetto di “Pazza Inter”. Niente più “Amala” a San Siro : Antonio Conte aveva già fatto la sua dichiarazione di intenti nel primo video ufficiale da tecnico nerazzurro: “Basta parlare di pazzia, sarà un’Inter regolare e forte”. Con la pazzia, il tecnico leccese non vuole proprio più avere a che fare. Tanto che, lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport, ha voluto un taglio netto con il passato. Per la precisione, con il concetto di pazzia e con l’inno che da dieci anni accompagna ...

Inter - i commenti entusiasti di La Russa e Mazzola : “Si vede già l’impronta di Conte” : “Aspettiamo partite più impegnative ma la mano di mister Conte già si vede, c’è un cambiamento netto rispetto agli ultimi anni. Ho visto una squadra determinata, convinta, senza paura, con grande intensità per tutti i 90′ e che non si è mai accontentata e ha sempre cercato il gol. Sono molto soddisfatto”. Il vice presidente del Senato e grande tifoso dell’Inter, Ignazio La Russa, commenta così ...