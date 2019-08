Bologna | donna bruciata viva in strada

Bologna - donna ustionata in strada : grave : 14.50 Una donna grave mente ustionata è stata ricoverata all'Ospedale Maggiore di Bologna e trasferita poi al Centro Ustionati del Bufalini di Cesena, dove le sue condizioni sono giudicate molto critiche. La donna , di cui non si conosce l'identità, è stata vista all'alba a terra in un giardinetto alla periferia di Bologna da un passante che ha dato l'allarme. Subito sono intervenuti il 118e la Polizia. Era priva di sensi, indossava abiti ...

