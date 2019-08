Shock a Bologna | in strada donna completamente ustionata e ferita gravemente | è mistero

Bologna - Mihajlovic Shock : potrebbe lasciare per problemi di salute : Sinisa Mihajlovic parlerà probabilmente stasera in conferenza. Deve affrontare una terapia d’urto e potrebbe lasciare la panchina del Bologna.“powered by Goal”Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Sinisa Mihajlovic sarebbe alle prese con un problema di salute che sarà valutato più approfonditamente nelle prossime ore ma che potrebbe costringerlo a fermarsi per qualche tempo, dovendo fare una terapia d’urto. ...