Fonte : leggo

(Di giovedì 29 agosto 2019) I cadaveri di une unasono statiin unad'nella zona di, in provincia di Modena. I carabinieri sono sul posto e hanno avviato accertamenti per ricostruire...

leggoit : Carpi, giallo: trovati un uomo e una donna morti in una stanza di albergo - calciocesenafc : 23' st - #Rigore per il Carpi! Fallo di Sabato su Saric. Secondo giallo per il difensore bianconero e Cesena in 10 uomini. #CARCES 2-1 -