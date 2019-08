Scoperto cranio fossile più antico degli Australopitechi | è l' antenato di Lucy

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ottenuto il ritratto in 3D dell’della nostra bisnonna: possibile grazie a un grande contributo italiano, costringe a rivedere le conoscenze sui progenitori dell’uomo. Messo a punto sulla base delappartenuto a un ominide di 3,8 milioni di anni fa, indica che la sua specie e quella dihanno convissuto per 100mila anni. Pubblicato su Nature, il risultato si deve a due studi internazionali guidati da Yohannes Haile-Selassie del Cleveland Museum of Natural History, con la ricostruzione in 3D realizzata in Italia, nel laboratorio di Osteoarcheologia e Paleoantropologia dell’Università di Bologna, da Stefano Benazzi, originario di Faenza (Ravenna) e Antonino Vazzana, che da Reggio Calabria si è trasferito in Emilia Romagna per laurea e dottorato.“Ilè stato scansionato con la microtomografia negli Usa, presso la ...

