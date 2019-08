US Open 2019 | Lorenzo Sonego batte per tre set a zero Marcel Granollers e accede al

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Nel match di primo turno del singolare maschile degli US, numero 49 del mondo, ha battuto per tre set alo spagnolo, numero 91, con un punteggio di 6-3 6-4 6-4 che non ammette repliche. Grande inizio diche al secondo e al quarto game strappa il servizio al suo esperto avversario volando sul 4-0, lo spagnolo gli recupera un break nel quinto game ma non può nulla negli altri game,chiude il parziale in 49 minuti. Nel secondo set il 24enne torinese ha tre palle break che non sfrutta nel terzo gioco ma nel quinto strappa la battuta aal suo avversario infilando tra l’altro una serie di nove punti consecutivi e andando in vantaggio di due set con un ace dopo 44 minuti di secondo parziale. Nel terzo setvince il turno di battuta del suo avversario nel terzo game, nell’ottavo perde il break di vantaggio ma lo riprende ...

