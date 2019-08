Salvini e Trenta firmano lo stop per la nave Eleonore | Deputati Pd | Conte da che

Ora Salvini blocca la Eleonore : "Firmato divieto ingresso". Anche Trenta firma stop : Aurora Vigne Il ministro dell'Interno ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave battente bandiera tedesca. Sul provvedimento Anche lo stop di Trenta Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca. Come riferiscono fonti del Viminale, dopo il leader leghista Anche il ministro ...

Ocean Viking chiede lo sbarco E anche Trenta attacca Salvini : Valentina Raffa Nuovo allarme di Msf. Il pm: «Su Open Arms situazione critica». La Difesa contro il Viminale: «Vuoi screditarci» Ragusa Al porto di Lampedusa un gruppo protesta ed espone un cartello con scritto «scafisti». Poco più in là alcuni attivisti accolgono cantando «Bella ciao» gli 83 migranti della Open Arms sbarcati a mezzanotte di ieri su decisione della procura di Agrigento. È l'Italia, dove ancora una volta è la procura ...

Migranti - la crisi fa deflagrare scontro Salvini-Trenta : Il tema della gestione degli sbarchi dei Migranti, tra i piu' controversi del governo gialloverde, continua a far litigare Lega e M5s. Anzi, con il deflagrare della situazione politica la contesa si inasprisce nei toni, come dimostra lo scontro di oggi tra Matteo Salvini e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. A testimonianza di un rapporto mai facile tra i due. In mattinata il Viminale ha fatto trapelare che ieri la Difesa avrebbe ...

Duello Difesa-Viminale - Salvini : “Linea più morbida su immigrazione”. Trenta : “Inqualificabile” : Salvini attacca la ministra pentastellata sull'immigrazione: "Navi della Difesa hanno accompagnato a Lampedusa la Open Arms". Trenta replica: "Il tuo tentativo di screditare non solo me ma l'intera Difesa è inqualificabile. Impara a rispettare il ruolo delle istituzioni e a non appropriartene".Continua a leggere

Migranti - Salvini attacca Trenta : “Prove di inciucio Pd-M5s riaprendo porti”. La ministra : “Inqualificabile tentativo di screditare Difesa” : Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta di aver dato il via alle “prime prove tecniche di inciucio Pd-5 Stelle sulla pelle degli Italiani, riaprendo i porti e chiudendo un occhio sulle Ong”. La ministra replica definendo “inqualificabile” il “tentativo di screditare non solo me ma l’intera Difesa“. La sua risposta è affidata a un duro post che conclude: “Impara a rispettare il ruolo delle istituzioni e a ...

Open Arms : "Miserabile chi usa 107 esseri umani per propaganda razzista". Trenta : "Mai più con Salvini" : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta parla del caso Open Arms e di Matteo Salvini in una intervista a La Stampa. La nave della Ong spagnola, da 17 giorni in mare, si trova sempre davanti a Lampedusa perché il ministro dell’Interno non autorizza lo sbarco dei 107 migranti rimasti a bordo. Open Arms, Salvini cambia idea e acconsente allo sbarco dei minori: 'Mio malgrado darò ...

Elisabetta Trenta contro Salvini : "Mai più con la Lega - chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo" : "Con il leader della Lega mai più. Chi ha tradito una volta, è pronto a rifarlo". Detta la linea, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, in una intervista a La Stampa in cui spiega che la "politica dei porti chiusi e dei muri che non funziona, serve semmai più Europa". "Ci sono ancora così tant

