Ne’ con Salvini ne’ con padre Spadaro Gli equilibri difficili

L’uomo del giorno – René Higuita - il portiere ‘scorpioNe’ : personalità stravagante - e con la giustizia… : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ è oggi dedicata all’ex portiere colombiano René Higuita (che compie 53 anni), conosciuto in tutto il mondo per ‘il colpo dello scorpione‘, una sorta di parata acrobatica da lui stesso inventata: in pratica, lasciava andare il pallone fin dietro la schiena per poi andare indietro con le gambe e respingerlo con le suole delle scarpe. Come dimostra ...

“Sono tornata single. E con Flavio Briatore…”. Dopo le ‘straNe’ voci Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio : Elisabetta Gregoraci e Briatore si divertono insieme a Capri, fra gite in barca e cene. I due ex stanno trascorrendo le vacanze insieme, nonostante il loro matrimonio sia terminato nel 2017. Dopo dieci anni insieme, qualche anno fa Flavio ed Elisabetta hanno deciso di separarsi, ma questo non gli ha impedito di avere ottimi rapporti. Per il bene di Nathan Falco, il loro unico figlio, l’ex coppia ha continuato a frequentarsi. In una lunga ...

**Governo : arriva Conte al Senato - fischi attivisti Lega ‘buffoNe’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte è appena arrivato al Senato dove i militanti leghisti in presidio davanti a palazzo Madama lo hanno accolto con fischi al grido di ‘buffone, buffone’ e ‘elezioni, elezioni’. L'articolo **Governo: arriva Conte al Senato, fischi attivisti Lega ‘buffone’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

“Vergogna”. Funerale Nadia Toffa - ‘Le IeNe’ contro i vip. Lo sfogo durissimo : Un duro atto di accusa arriva de Le Iene a Mediaset e al mondo della tv all’indomani dei funerali di Nadia Toffa. Una lettera, pubblicata da Dagospia, in cui tal Maurizio spara a zero su tutti coloro che avevano inondato i social di messaggi di solidarietà e vicinanza dopo la morte di Nadia. E che poi non si sono presentati al Funerale. Una giornata di lutto quella di venerdì 16 agosto, giorno in cui è stato celebrato il Funerale di Nadia Toffa, ...

Migranti - Salvini : “Per colpa della mia ‘ossessioNe’ diminuiti gli sbarchi. Da Conte sfogo umorale” : Quella per gli “immigrati clandestini e i porti chiusi” “non è un’ossessione ma la mia missione come ministro dell’Interno”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Castel Volturno sull’anno di attività al Viminale. “Sentir parlare di ossessione rispetto a quella che io ritengo debba essere la mia missione è cosa curiosa”, aggiunge in riferimento a quanto scritto dal ...

Lirica : Consiglio indirizzo Teatro Massimo - ’no ragione ostativa per GiambroNe’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Dopo ampia discussione, il Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo ritiene che risulti non contestate né contestabile la legittimità della procedura e della relativa proposta di nomina a Sovrintendente di Francesco Giambrone e per quanto richiesto ritiene non sussistere alcuna ragione ostativa di opportunità in considerazione dell’assoluta specificità, importanza ed autonomia ...

Lirica : Mibac - ‘Fondazione Teatro Massimo Palermo valuti conferma GiambroNe’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha inviato una missiva al presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, per chiedere al Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico di esprimersi sull’opportunità di confermare alla carica di sovrintendente del Teatro il fratello dell’attuale vicesindaco”. Così, una nota del ...

Lirica : Mibac - ‘Fondazione Teatro Massimo Palermo valuti conferma GiambroNe’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha inviato una missiva al presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, per chiedere al Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico di esprimersi sull’opportunità di confermare alla carica di sovrintendente del Teatro il fratello dell’attuale vicesindaco”. Così, una nota ...

Lega : Miccichè - ‘con Salvini molto diversi ma al governo insieme per fare beNe’ (2) : (AdnKronos) – Ai tempi di Tremonti e Bossi, ricorda il leader azzurro, “facevo la voce grossa” e i risultati sono arrivati. “Se in Sicilia abbiamo l’autostrada Palermo- Catania o l’acqua nelle case dei palermitani tutti giorni, cose che oggi la gente dà per scontate – puntualizza Miccichè -, è grazie alla mia opposizione alle idee di Bossi e Tremonti che, comunque, quando spiegavo loro che il Nord ...

Nuove speranze contro l’infertilità : dalle staminali il primo ‘baby embrioNe’ impiantabile : Nuove speranze contro l’infertilità: ottenuto in provetta, grazie alle staminali, il primo ‘baby’ embrione impiantabile. Si tratta di un ammasso cellulare in 3D che imita la primissima fase di sviluppo dell’embrione chiamata blastocisti. Trasferito nell’utero di una femmina di topo in cui era stata simulata la gravidanza, l’embrione ha dimostrato di continuare a svilupparsi, aprendo nuovi scenari per lo studio ...

Pd : Malpezzi - ‘decisione grave contro FaraoNe’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ‘Le regole che governano il Pd sono state ferite dalla decisione della commissione di garanzia di annullare l’elezione del segretario regionale siciliano. Sottolineo, che contrariamente al passato, la commissione di garanzia ha votato a maggioranza proprio per punire Davide Faraone. Zingaretti ha ora l’onere di rimediare ad una decisione molto grave”. Lo afferma la senatrice Pd ...

**Pd : Zingaretti - ‘in campo contro governo del ‘Gatto e la Volpe’ - venerdì DirezioNe’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Ambiente, lavoro, scuola, investimenti, infrastrutture, imprese, crescita. Il Pd serra le fila per la battaglia politica nel Paese e per la Costituente delle idee. Martedì sono stati convocati a Roma i segretari regionali e delle città metropolitane. venerdì la direzione nazionale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.“L’ennesima lite tra Salvini e Di ...

**Pd : Zingaretti - ‘in campo contro governo del ‘Gatto e la Volpe’ - venerdì DirezioNe’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Ambiente, lavoro, scuola, investimenti, infrastrutture, imprese, crescita. Il Pd serra le fila per la battaglia politica nel Paese e per la Costituente delle idee. Martedì sono stati convocati a Roma i segretari regionali e delle città metropolitane. venerdì la direzione nazionale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.“L’ennesima lite tra Salvini ...

**Governo : Conte - ‘futuro esecutivo? Io impegni li porto a termiNe’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La mia posizione sul governo è chiara, siamo qui per realizzare un mandato preciso, con un progetto di riforme molto ampio, e invito tutti a non valutare il nostro operato giorno per giorno. Stiamo riformando il paese, forse non ce ne accorgiamo ma lo stiamo facendo. Questo disegno richiederà del tempo, si completerà nel giro di mesi, anni. Io quando prendo gli impegni li porto a termine, mi ...