The Elder Scrolls Online | DLC Scalebreaker e Update 23 in arrivo da domani

(Di lunedì 26 agosto 2019) In continuazione della Stagione del Drago di The, il DLCe l'23 saranno pubblicatimartedì 27 agosto su PlayStation 4 Xbox One. L'23 è ungratuito che apporta al gioco una serie di miglioramenti, correzioni e modifiche nel bilanciamento.è stato precedentemente pubblicato su PC Mac il 12 agosto.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bethesda per tutti i dettagli, assieme al trailer di:Leggi altro...

