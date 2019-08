Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) L’art director del Ministro dei Pedalò ha un gran daffare: smonta set, allestisce set, e le luci e i costumi e la scenografia. In queste ore frenetiche, d’altronde, mentre tutti si riuniscono con tutti e le contrattazioni assumono ritmi da suk, il Ministro delle Mozioni Ritirate (non si interrompe mai una Mozione…) contribuisce come può, come ha sempre fatto, come sa fare meglio: si mette in posa.Un giorno, forse, studieremo le fasi artistiche della sua carriera come si fa con Picasso: periodo blu (nelle spiagge), periodo rosa (lo smalto sulle unghie della figlioletta) (ma non era stato lui, scandalizzato, a dire che “i bambini non si usano”?), periodo verde (una volta era la camicia, ora piuttosto il mojito). O anche periodo della ruspa (rude, diretto ai garretti del Paese), periodo del panino (conviviale, diretto alla pancia del Paese), ...

Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: GOVERNO, AìDAL MOVIMENTO 5 STELLE SPINGONO DI MAIO A PRENDERE IL POSTO DI SALVINI AL VIMINALE - _DAGOSPIA_ : GOVERNO, AìDAL MOVIMENTO 5 STELLE SPINGONO DI MAIO A PRENDERE IL POSTO DI SALVINI AL VIMINALE… - BADU____ : Romanzo Viminale #cinecrisi -