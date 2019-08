LIVE Sinner-Wawrinka 0-0 | US Open 2019 in DIRETTA | si parte sul Louis Armstrong!

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-0 Si! Buon divertimento a tutti fan notturni! INIZIO PRIMO SET 01.18 Manca pochissimo alla sfida: vinceràin tre comodi set oci lascerà ancora di stucco? 01.16 Comincia il riscaldamento per i due protagonisti del match. 01.15 Dopo Roger Federer in allenamento,avrà l’opportunità di giocare contro un’altra leggenda svizzera, questa volta in match ufficiali. 01.14 Entrano in campo i giocatori: gran bella accoglienza per i due tennisti. 01.12 Jannik, che ha sorpreso tutti i media internazionali, ha già fatto un passo avanti negli Slam considerando che a Wimbledon si è fermato contro Alex Bolt al terzo set nel primo turno di qualificazioni per 12-10. 01.09 Stanl’anno scorso è uscito al terzo turno contro Milos Raonic: riuscrià a fare più strada nell’edizione ...

