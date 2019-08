Bernini | “Grande coalizione? Piuttosto ‘grande colazione’ di poltrone”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “In tempi remoti, ma anche recenti, sono nati governi di grandeper affrontare emergenze reali del Paese, dal terrorismo alla crisi economica globale. Oggi qualcuno si avventura a paragonare l’eventuale secondo governo Conte all’Andreotti ter del 1976”. Parla la presidente dei senatori di Fi, Anna Maria. “Nulla di tutto questo sta avvenendo in queste ore – aggiunge – perché i cosiddetti tavoli programmatici vengono in realtà apparecchiati solo per spartirsi i ministeri, antipasto succoso dell’ondata di nomine di primavera. Più che una grande, insomma, una grande colazione imbandita con la tovaglia buona dell’interesse nazionale”.L'articolo: “Grande‘grande colazione’ di poltrone” sembra essere il primo ...

