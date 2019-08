Una strage di delfini Ma è boom di tartarughe

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia rompe il silenzio : "Gli insulti? Se avessi commesso Una strage..." : La bufera che si è scatenata tra i protagonisti, nuovi e vecchi, del celebre programma di Maria De Filippi Uomini e Donne - in onda su Canale 5 - sembrava aver trovato fine. Invece, a distanza di quasi un mese, Raffaella Mennoia ha deciso di rompere finalmente il silenzio, e rispondere alle accuse m

Migranti : Alarm Phone teme Una strage. Open Arms propone a Italia e Spagna aerei e traghetti per il trasferimento : Testimoni parlano di oltre 100 persone a bordo di una barca capovolta davanti alla Libia. Con destinazione Maiorca o Minorca, ancora non si sa come toccheranno la terraferma i 107 salvati dalla ong catalana

Alarm Phone barca capovolta nel Mediterraneo - temiamo Una strage : Alarm Phone ha lanciato l'allarme su un nuovo possibile naufragio nel Mediterraneo nel quale potrebbero aver perso la vita un centinaio di persone

ABC produrrà Una serie sull’11 settembre - la storia dell’attentato alle Torri Gemelle a vent’anni dalla strage : ABC ha annunciato che produrrà una miniserie sull'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle, per commemorarne il 20° anniversario della strage che ricorrerà nel 2021. La serie racconterà l'evento spartiacque di inizio secolo, che ha cambiato per sempre la percezione del terrorismo nei paesi occidentali e i modi in cui il fenomeno è stato combattuto, ma lo farà soprattutto dal punto di vista delle persone coinvolte nel duplice attacco ...

Muore a 22 anni in un drammatico incidente : i numeri sono quelli di Una strage : Schianto terribile sulla stradale di Aci Catena, in provincia di Catania. Una moto, mentre percorreva via Nizzeti, si è schiantata contro un albero. Fatale l’impatto contro il fusto: una 22enne di Aci Castello è morta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Il veicolo era guidato da un 25enne, rimasto ferito a seguito del violento incidente. Il giovane è stato trasportato presso il pronto soccorso del Policlinico di Catania. Per la ...

45 anni fa l'Italicus - Una strage senza colpevoli : Roberto Bordi Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 l'esplosione di una bomba a bordo del treno Roma-Monaco di Baviera causava 12 morti, tra cui il ferroviere-eroe Silver Sirotti. Una strage rimasta senza colpevoli. Mattarella: "Ferita mai riemarginata" Il treno che corre veloce nella notte e il silenzio nelle cuccette squarciato da un'esplosione. I soccorsi disperati, il sacrificio del ferroviere-eroe Silver Sirotti e la tragica ...

Strage di Corinaldo - il marito di Una delle vittime : "A Corinaldo vite rovinate per delle catenine e un po' di soldi. La discoteca? Non aveva nulla in regola" : “Ho perso mia moglie. Provo pena e rabbia. Quante vite rovinate per delle catenine”, sono queste le parole di Paolo Curi, marito di Eleonora Girolimini morta nella tragedia della discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo. Dopo l’arresto dei componenti della banda dello spray che ha causato la tragedia, l’uomo parla al Corriere della Sera.A chi gli domanda cosa direbbe ai colpevoli, Curi risponde:“Gli farei capire che ...

Strage di El Paso : 20 le vittime - 26 feriti |Una madre uccisa col neonato in braccio : gli ha fatto da scudo - si teme per il marito : Disperata la sorella della vittima: "Dalle ferite su mio nipote pensiamo che la madre gli abbia fatto da scudo".

La strage di Corinaldo fu causata da Una banda di rapinatori seriali armati di spray : Erano soliti spruzzare sostanze urticanti per commettere scippi e rapine all'interno delle discoteche i sei giovani modenesi arrestati la notte scorsa, insieme a un ricettatore, ritenuti responsabili di aver colpito, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre dello scorso anno, anche all'interno del 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, causando un fuggi fuggi che ha portato alla morte di 5 adolescenti e una giovane mamma. Lo ha detto il capo ...

Corinaldo - arrestati 7 giovani per la strage in discoteca : spruzzarono lo spray che scatenò il panico. Era Una banda di rapinatori seriali : strage nella discoteca di Corinaldo: 7 arresti. Svolta nelle indagini sulla strage in discoteca ?Lanterna Azzurra? di Corinaldo. Nel locale in provincia di Ancona dove si doveva...

Strage Bologna - proposta di legge di FdI per istituire Una nuova commissione d’inchiesta : “Visti gli atti secretati - la verità è un’altra” : “Abbiamo visto gli atti secreti, la verità è un’altra”. Lo dicono alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia, riferendosi agli atti secretati della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, annunciando una proposta di legge per istituire una commissione bicamerale d’inchiesta su dinamiche e connessioni del terrorismo interno e internazionale con la bomba alla stazione e le relative attività dei servizi segreti italiani ed ...

Morti sul lavoro in aumento : "E' Una vera e propria strage" : Secondo i dati dell'Inail, nel 2019 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 482. Calano le denunce...

Morta la mamma - gravissimo il figlio 11enne : ogni giorno Una nuova strage : Tragedia sulla strada a Palestrina, in provincia di Roma, dove una donna è Morta e suo figlio di 11 anni è rimasto ferito gravemente. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 29 luglio. Secondo le informazioni apprese erano circa le 12.30, l’auto con a bordo la 33 enne e il bimbo 11 , entrambi di nazionalità romena, stava transitando lungo via Pedemontana Seconda, all’altezza del civico 156, quando è rimasta coinvolta ...

Paura a Trieste - crolla il tetto della piscina Acquamarina : “Poteva essere Una strage” : Paura a Trieste dove è crollato il tetto di Acquamarina, piscina terapeutica famosa che si trova sulle Rive. Indagini sono in corso per scoprire le cause dell'incidente. Nessun ferito: la struttura era chiusa per miracolo da sabato scorso per lavori di manutenzione. Salvi 4 operai che erano all'interno.Continua a leggere