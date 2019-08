Monster Hunter World Iceborne | torna lo Yian Garuga

Fonte : eurogamer

(Di domenica 25 agosto 2019) La Gamescom 2019 è stato un appuntamento importante per i giocatori di, grazie al nuovo trailer dedicato al Velkhana, e tante nuove informazioni sui cambiamenti in arrivo al day one di. Ma a quanto pare Capcom ha ancora diversi assi nella manica per stuzzicare l'attenzione dei giocatori prima del lancio dell'espansione.Di recente la software house ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario con protagonisti alcuni dei nuovi mostri in arrivo, come Tigrex, Brachydios e Nargacuga. Tra questi, per pochi secondi, fa anche all'apparizione lo.Per chi non lo conoscesse, si tratta di un Wyvern Rapace (come Kulu-Ya-Ku e lo Tzitzi Ya-Ku) apparso per la prima volta inFreedom. A discapito delle apparenze, loè un mostro estremamente aggressivo, in grado di generare palle di fuoco e avvelenare le sue vittime con la coda. ...

