SCUOLA Digitale | studenti e prof | evitiamo di usarlo senza capirlo

Internet e SCUOLA diffusa - online avvisto per cittadinanza digitale : Roma – È pubblicato online sul portale di Roma Capitale l’avviso pubblico per l’adesione di soggetti pubblici e privati alla rete dei Punti Roma Facile e alla scuola diffusa per la partecipazione e la cittadinanza digitale. Da oggi chi intende attivare un Punto Roma Facile e proporre attivita’ formative e iniziative culturali nell’ambito del digitale e delle nuove tecnologie puo’ candidarsi presentando la ...