Marito geloso va dall’amante della moglie per regolare i conti

(Di sabato 24 agosto 2019) Valentina Dardari La donna, che era in macchina con lui, ha dato l’allarme sporgendosi dal finestrino Poteva forse finire in tragedia il piano pensato da unmolto, per porre fine a una questione d’amore. L’uomo era infatti convinto che la propriaavesse una relazione sentimentale e quindi extraconiugale con un altro. Ha cercato di raggiungere il rivale per risolvere la questione. La donna è però riuscita a evitare il peggio avvertendo la polizia. Il fatto è avvenuto a Gallarate, comune in provincia di Varese. Come raccontato da ilGiorno.it, una macchinapolizia avrebbe incrociato casualmente l’auto di un uomo intento a raggiungere il presunto amanteper farlo fuori. La donna però, a bordomacchina con il proprio coniuge, è riuscita ad attirare l’attenzione degli agenti, sporgendosi dal finestrinovettura. Ila quel ...

