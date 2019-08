Atletica – Hooper cresce a Bruxelles | 200 metri in 23 16 per l’azzurra

Fonte : sportfair

(Di sabato 24 agosto 2019), a: l’azzurra in 23.16 in 200Netto progresso stagionale di Gloriasui 200. Aha corso in 23.16 con vento nullo per togliere tre decimi esatti al suo miglior risultato dell’anno, che era finora il 23.46 con cui si è piazzata settima ai recenti Europei a squadre di Bydgoszcz. Per la 27enne veneta dei Carabinieri, nella serata di venerdì 23 agosto, è arrivato anche il successo al Brussels Grand Prix della capitale belga davanti a un’avversaria accreditata come Jamile Samuel. La velocista olandese, medaglia di bronzo a Berlino nella rassegna continentale della scorsa estate, stavolta ha chiuso alle sue spalle in 23.24 sull’anello dello stadio Re Baldovino, da sempre favorevole agli specialisti del mezzo giro di pista. Era da più di un anno che la sprinter veronese non si esprimeva su un crono del genere: ...

