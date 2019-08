Sea of Thieves | uno sviluppatore di Rare avrebbe svelato l' arrivo del fuoco nel gioco

Dark Relics - disponibile il nuovo aggiornamento di Sea of Thieves : Rare da un paio di ore ha annunciato il rilascio dell’ultimo aggiornamento gratuito Dark Relics per Sea of Thieves, svelando maggiori dettagli sulla cadenza mensile dei prossimi aggiornamenti. Difatti, a partire dall’aggiornamento di luglio Black Powder Stashes e proseguendo con il rilascio di Dark Relics, Rare si impegna a rilasciare ogni secondo mercoledì del mese nuovi contenuti gratuiti, questi saranno caratterizzati dalla presenza non solo ...

Sea of Thieves : un gruppo di giocatori ha dato vita a delle vere e proprie competizioni su barca : Sea of Thieves è stato un gioco molto criticato per la sua scarsa molte di contenuti offerti al giocatore, tuttavia in questo universo ci sono stati alcuni giocatori che non hanno avuto voglia di attendere gli aggiornamenti di Rare, ed hanno organizzato delle vere e proprie competizioni su barca.Navigando nella acque di Sea of Thieves potrebbe infatti capitarvi di imbattervi in un gruppo di pirati intenti a sfrecciare con le proprie imbarcazioni ...

Sea of Thieves : Rare parla delle microtransazioni e del futuro del titolo : Con l'arrivo dell'evento a tempo limitato Black Powder Stashes i ragazzi di Rare sono tornati a parlare dello loro piratesco Sea of Thieves. In particolare gli sviluppatori hanno speso qualche parola sul futuro del gioco e dell'arrivo delle microtransazioni.Rare aveva già dichiarato di voler inserire le microtransazioni tramite l'arrivo di animali a pagamento (come pappagalli, scimmie e gatti), tuttavia il team ha poi deciso di dedicarsi prima ...

Sea of Thieves : annunciato il lancio di Black Powder Stashes : Sea of Thieves riceverà presto un aggiornamento. Come riporta Polygon infatti, è stata annunciata la data di lancio della prossima avventura del gioco, nominata Black Powder Stashes. La data indicata per il lancio è il 17 luglio 2019, per cui segnatevi la data sul calendario qualora steste cercando qualcosa da fare per i sette mari.Simile a Reaper's Run delle mercenary adventure, si tratta di una serie di viaggi che il giocatore dovrà compiere e ...