Quello che c' è da sapere sulla Ong Open Arms

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Mauro Indelicato La storia e le controversie che riguardano l'Ong spagnola "", una delle più attive nel Mediterraneo ed in special modo lungo la rotta libica Laè un’organizzazione non governativa che opera nel Mediterraneo con alcune navi addette al soccorso di barconi in difficoltà. Si tratta di dunque di una delle Ong che dal 2015 in poi intraprendono attività di ricerca lungo il Mediterraneo ed in special modo all’interno della tratta libica. La fondazione diviene fondata come organizzazione non governativa della Pro-Activa Serveis Aquàtics, una compagnia di salvataggio e recupero in acqua che ha sede nei pressi di Barcellona. Il suo fondatore è il catalano Oscar Camps, il quale nel 2015 riesce a porre in essere la nuova Ong sfruttando per l’appunto la base organizzativa della compagnia sopra citata. La, dunque, prende il ...

AnnalisaChirico : Non vedo l’ora che Luigi Di Maio si affacci sul balcone, anche quello di casa, per annunciare solennemente alla naz… - lucasofri : Non sono e non sono mai stato fan di un'alleanza PD/M5S, ma Salvini e i leghisti che lo chiamano 'inciucio' fanno r… - Gazzetta_it : #Icardi come fa a rifiutare #Ancelotti? Quello che si perde Mauro con il 'no' al #Napoli #Inter #Calciomercato -