Il Napoli ufficializza Lozano riportando la scheda tecnica del messicano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Anche il sito delda la notizia dell’ufficialità del trasferimento didal PSVil saluto del presidente De Laurentiis “Benvenuto Hirving” La società riporta anche ladelHirvingè nato il 30 luglio del 1995 a Città del Messico. Ha esordito tra i professionisti con il Pachuca nella massima serie messicana. Nel Pachuca disputa quattro stagioni segnando 43 gol e vincendo un campionato nel 2016. Poi il passaggio in Olanda ad Eindhoven nella stagione 2017/18. Col PSV gioca due stagioni vincendo al primo anno L’Eredivisie. In assolutoha segnato con la maglia del PSV 45 reti in 83 gare ufficiali. In Nazionale, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, vince il Campionato nordamericano con l’Under 20 nel 2015 ed è il capocannoniere del torneo con 5 reti. Nel 2018 l’avventura ai Mondiali ...

