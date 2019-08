Giuseppe Conte | a sostituirlo ci penserà Enrico Giovannini | il braccio destro di Letta

Commissario Ue - il sostegno di Tusk a Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte si sta preparando per partecipare al G7 di Biarritz di domani, ultimo impegno internazionale dell'esecutivo giallo-verde ormai in carica solo per gli affari correnti. Ma c'è chi vedrebbe bene una prosecuzione dell'impegno di Conte anche in Europa come Commissario nonostante le smentite dell'interessato

Le condizioni di Luigi Di Maio al PD : “Taglio parlamentari e rispetto per Giuseppe Conte” : Con una intervista al Corriere della Sera, Luigi Di Maio parla delle trattative per la formazione del nuovo governo con il Partito Democratico e ribadisce: "Non me ne importa nulla della poltrona. Non penso a questo, penso come ogni eletto e attivista M5S a tagliare 345 parlamentari". E chiede "rispetto" per il Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte.Continua a leggere

Tre scenari possibili dopo le dimissioni di Giuseppe Conte : dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e l'apertura ufficiale della crisi di governo "la situazione è molto fluida" e gli scenari possibili sono tre: un governo guidato da un tecnico, un governo politico 5 stelle-Pd ("a patto che il Pd trovi una sua unitarietà ed eviti un'ulteriore frammentazione") o il ritorno alle urne. Lo spiega all'Agi il professor Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all'Università ...

Ascolti TV | Martedì 20 agosto 2019. La Comunicazione di Giuseppe Conte al 21.9%

Giuseppe Conte - ovvero l’antica dignità della politica contro bulli e furbetti : Il dato empirico ne ha dato ancora una volta conferma: “l’effetto poltrona” tende a modificare il profilo di chi assume una carica, che non sarà più quello di prima. In peggio come in meglio. Confesso di non aver apprezzato gli inizi di Giuseppe Conte, premier “di servizio”, quando nel suo primo discorso parlamentare si faceva scoprire a chiedere permesso allo sponsor/controller Luigi Di Maio se fare o meno un’affermazione. Prima ancora per le ...

Giuseppe Conte si è dimesso e si è tolto i sassolini dalle scarpe : Aggiornamento ore 21.00 - Giuseppe Conte si è dimesso. La conferma è arrivata da una nota diffusa dal Quirinale:Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il ...

Vittorio Feltri e Giuseppe Conte - cosa non torna : "Questo è il vero problema" - ci fregano ancora? : Mai come nella giornata delle sue dimissioni, Giuseppe Conte ha dato l'impressione da parlare da premier, quasi da leader politico. E "questo è il problema", sottolinea su Twitter Vittorio Feltri: "Si è dimesso da Palazzo Chigi ma minaccia di tornarvi". Per il momento, peraltro, l'avvocato del popol

Giuseppe Conte esce di scena insultando Salvini : "Se manca il coraggio - ci penso io". Ultime parole al Senato : "Se c'è mancanza di coraggio, non vi preoccupate, me ne assumo io la responsabilità io davanti al Paese". Giuseppe Conte conclude la sua replica al Senato alle 20.20, con toni durissimi contro Matteo Salvini. Il premier ribadisce che si recherà al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni ma pr

Matteo Salvini ritira la mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte. La Lega spariglia - trappola per Di Maio : La Lega ha deciso di ritirare la mozione di sfiducia contro il premier Giuseppe Conte, presentata e mai calendarizzata al Senato. Una formalità, visto che il presidente del Consiglio ha già annunciato che presenterà in serata le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Probabilm

Emma Bonino inchioda Giuseppe Conte : "Il suo discorso è una estrema richiesta d'aiuto a Sergio Mattarella" : "Le dissociazioni postume del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sono convincenti" e "l'appello a Sergio Mattarella sembra all'insegna di una estrema richiesta di aiuto: 'Abbiamo combinato questo pasticcio e non sappiamo come uscirne'". E' durissima Emma Bonino di +Europa in aula a palazzo

Giuseppe Conte si appella ai Cinque Stelle : "Non lasciatevi condizionare dai sondaggi anche se negativi" : Giuseppe Conte, durante il suo discorso dal Senato sulla mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei suoi confronti, tifa per i Cinque Stelle. "Al Movimento 5 Stelle rivolgo l'invito a far tesoro di questa prima esperienza di governo". E ancora: "Quando si assumono incarichi di governo bisogna ess