Rapallo | rapina con pistola in gioielleria

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Valentina Dardari I tre banditi hanno minacciato i dipendenti del negozio. Durante la fuga perdono uno zaino zeppo di Rolex Paura adove un gioielliere è stato minacciato con unada tretori. I malviventi sarebbero entrati nellanella serata di martedì 20 agosto. Come raccontato da ilsecoloxix, i ladri sarebbero entrati nel negozio armati. Gli agenti della squadra mobile di Genova, coordinati dal dirigente Marco Calì che si occupa delle indagini, hanno ricostruito la. Secondo gli inquirenti il furto avrebbe avuto inizio verso le 19 in via Fratelli Cairoli, a. Nel negozio sarebbe prima entrato uno dei tre, a volto scoperto ma con una. Con l’arma avrebbe minacciato i dipendenti dellae fatto entrare gli altri complici, a volto coperto. Uno di questi avrebbe mandato in frantumi le vetrinette della...