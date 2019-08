Mimmo Lucano | Voglio giustizia | non pietà Non tornerò a Riace neanche se mio padre

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ieri è riuscito a vedere suo, che era ricoverato all’ospedale di Catanzaro. Ma ora che l’anziano genitore è stato dimesso non potrà stare al suo fianco, né prestargli assistenza, perché lui,, non può tornare a. Glielo impedisce il divieto di dimora disposto dal giudice in seguito all’inchiesta in cui è coinvolto. La mobilitazione affinché gli sia consentito stare accanto al, che ha 93 anni ed è molto malata, cresce. Lui ringrazia, commosso, ma di una cosa è certo: non chiederà la sospensione della misura cautelare. Di quella misura, cioè, che ritiene “profondamente ingiusta”. Lo ha spiegato al Manifesto: “Non utilizzo strumentalmente il sentimento della pietà.. sia chiaro, io non andrò anella malaugurata ...

