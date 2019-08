La giornata dei due Pd

Crisi - al via la seconda giornata di consultazioni. Pd : “Pronti a un governo di svolta sulla base dei nostri 5 punti” : Fratelli d'Italia: «L’unica strada sono le lezioni». Dopo il Pd è la volta di Forza Italia. Nel pomeriggio Lega e M5s

Calendario Serie C - date e orari dei tre gironi dalla 1^ alla 19^ giornata [FOTO] : Serie C, attraverso un comunicato la Lega ha ufficializzato le date e gli orari delle gare dei tre gironi dalla prima alla diciannovesima giornata, vale a dire per tutto il girone d’andata. Come già previsto, ci sarà un anticipo al sabato per girone e un posticipo il lunedì. Il resto delle gare la domenica, alle 15 e alle 17.30 con possibili spostamenti solo in caso di comunicazioni. In alto la FOTOGALLERY con le date e gli orari ...

Crisi di governo - le foto della giornata in Senato : le comunicazioni di Conte - il discorso di Salvini e dei senatori - tra urla - applausi e cartelli : Le foto della giornata chiave per la Crisi di governo e della fine dell’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega, dopo 445 giorni: il discorso e l’annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Salvini e dell’ex segretario Pd Matteo Renzi, il dibattito in Aula. Tra le espressioni del capo della Lega, attacchi incrociati, urla, applausi. E cartelli dei dem ...

Serie C - date e orari prima giornata dei tre gironi : il programma completo : Attraverso un comunicato, la Lega Pro ha annunciato le date e gli orari della prima giornata dei gironi A, B e C. Di seguito il programma completo. GIRONE A ALESSANDRIA – GOZZANO Domenica Ore 17.30 Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria AREZZO – LECCO Domenica Ore 17.30 Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo COMO – PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30 Stadio “Giuseppe Sinigaglia”, Como GIANA – ERMINIO RENATE Domenica Ore 17.30 ...

VIDEO – giornata mondiale dei mancini - la SSC Napoli omaggia Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...

giornata internazionale dei mancini/ 13 agosto - i più famosi nella storia : Giornata internazionale dei mancini: oggi, 13 agosto 2019, si celebra l'International Lefthanders Day. Da Obama a Tom Cruise, ecco chi festeggia.

giornata internazionale dei giovani : 1 - 8 miliardi tra 10 e 24 anni - sempre più isolati : Ricorre oggi, 12 agosto, la Giornata internazionale dei giovani: si contano 1,8 miliardi di persone tre i 10 e i 24 anni, ma l’instabilità politica, la crisi del mercato del lavoro e la loro scarsa partecipazione politica e civile ne fanno una generazione sempre più isolata. In occasione della Giornata internazionale la direttrice dell’UNESCO, Audrey Azoulay, ha sottolineato come l’istruzione non possa essere ridotta ...

Le manovre dei partiti durante la seconda giornata di crisi : Sergio Mattarella - la convinzione sia nella maggioranza che nell'opposizione - interverrà solo dopo che verrà votata la mozione di sfiducia della Lega a Conte. Il premier punta al doppio passaggio - sia al Senato che alla Camera - ma è ormai evidente che non ci sono i numeri per questa maggioranza e che sarà il Capo dello Stato a sbrogliare la matassa. Ma adesso il pallino è in mano ai partiti che poi dovranno prospettare al presidente della ...

giornata mondiale dell’orgasmo - liberiamoci dei dubbi (e di un grande nemico) : Il raggiungimento dell’orgasmo è considerato dalla maggior parte delle persone una meta e una conclusione obbligata del rapporto sessuale, ma in realtà non è così per tutte le donne. Infatti mentre alcune hanno un’estrema facilità nel raggiungere l’acme del piacere, come la donna che in un rapporto di un’ora ha sperimentato ben 134 orgasmi secondo le analisi di un Centro di Studi sessuali in California, per altre risulta una conclusione ...

Sciopero dei portavalori : a rischio i prelievi per la giornata dell'1 e 2 agosto : Nelle ultime ore gli istituti bancari, tra cui Intesa San Paolo, stanno comunicando ai propri clienti attraverso una mail informativa che per le giornate dell’1 e 2 agosto a causa dello Sciopero nazionale proclamato dai portavalori, potrebbero non essere garantiti i prelievi ATM nelle casse automatiche (bancomat) e nelle filiali di tutta Italia. Ricordiamo che per i clienti intesa San Paolo in caso di necessità, sarà comunque possibile prelevare ...

BMX - Mondiali 2019 : Marco Radaelli ai piedi del podio tra gli Allievi - dominio dell’Olanda nella giornata dei Cruiser : Si conclude con l’amaro in bocca per la spedizione azzurra la prima giornata dei Mondiali BMX 2019 in corso di svolgimento a Zolder, in Belgio. Per la prima volta nella storia la competizione dedicata alle categorie agonistiche (in programma sabato 27) viene preceduta da una serie di giornate dedicate alle categorie giovanili ed amatoriali, la prima delle quali è stata dedicata interamente alla specialità del Cruiser. L’Olanda ha ...

Kate Middleton nella giornata finale dei giochi di Wimbledon - : Fonte foto: Getty imagesKate Middleton nella giornata finale dei giochi di Wimbledon 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna La duchessa di Cambridge incontra femminili di tennis

giornata Mondiale del Bacio : la Top 10 dei più amati nelle serie tv - Sheldon batte Jon Snow : Alcuni li abbiamo attesi a lungo e ci sono voluti episodi o addirittura stagioni: parliamo dei baci nelle serie TV, scene iconiche presenti in tutte le principali produzioni, capaci di rimanere impresse nella mente, e nei cuori, per quasi 7 spettatori su 10 (68%). Alcune di esse sono delle vere e proprie scene cult e, se è vero che oltre un italiano su tre (34%) preferisce le serie TV ai film (27%), in occasione del World Kiss Day abbiamo voluto ...