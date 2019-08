Governo | Fornaro | ‘subito confronto per esecutivo svolta’

Governo : Fornaro - ‘no accordicchi - sì verifica esecutivo legislatura’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “La nostra posizione dall’apertura di questa pazza crisi voluta da Salvini per mera bramosia di potere è sempre la stessa: centralità del Parlamento, no ad accordicchi per prendere tempo, sì a verifica re le condizioni di un Governo di legislatura che abbia ai primi posti del programma il lavoro, la lotta alle diseguaglianze economiche e la riconversione ecologica della nostra società”. Lo ...

Governo : Fornaro - ‘in Parlamento per altre maggioranze o voto’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Prima di ogni altra cosa, bisogna difendere le istituzioni repubblicane dall’attacco di chi, come Salvini, tra un me ne frego e una richiesta di pieni poteri, non perde occasione per provare a scardinare i capisaldi della nostra democrazia parlamentare e dello Stato di diritto”. Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. “In Parlamento, alla luce del sole ...