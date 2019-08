Il motore per tende smart di Xiaomi è in arrivo a settembre in versione Wi-Fi

Soccorse due persone su barca a motore in procinto di affondare nel Golfo di Sant’Eufemia : Nel pomeriggio di ieri 12 agosto 2019, la motovedetta CP 808 ha tratto in salvo due persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione da diporto, in navigazione nel Golfo di S.Eufemia, a 15 miglia nautiche dalla costa. L’unità soccorsa aveva già imbarcato, all’atto dell’intervento, un consistente quantitativo di acqua e rischiava di affondare. La motovedetta della Guardia Costiera, dopo aver raggiunto l’imbarcazione in difficoltà, si è ...

VIDEO MotoGP - Massimo Meregalli : “Test positivi per il motore - a Misano avremo un’evoluzione” : Massimo Meregalli, team manager della Yamaha, ha parlato al termine delle prove libere 1 del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Si è soffermato in particolar modo sui Test andati in scena lunedì scorso a Brno dove Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno provato il motore per il 2020: “I Test sono stati positivi perché abbiamo potuto lavorare sulla moto nuova e su quella di ...

MotoGp - conclusi i Test a Brno – Yamaha super - Quartararo al top : motore 2020 ok per Valentino Rossi? [TEMPI] : Concluso il lunedì di Test a Brno nel segno della Yamaha. Fabio Quartararo si conferma il più veloce sulla pista ceca davanti a Vinales e Morbidelli. Sesto tempo per Rossi, sensazioni positive con il motore 2020 Dopo un lungo weekend passato in pista, i piloti di MotoGp lasciano la Repubblica Ceca al termine della giornata di est odierna svoltasi sulla pista di Brno. Lunedì dominato da una super Yamaha che riesce a piazzare tre piloti ...

VIDEO Valentino Rossi prova il motore per il 2020 - il ruggito del nuovo propulsore Yamaha nei Test MotoGP a Brno : Valentino Rossi ha provato il nuovo motore della Yamaha per il 2020, il Dottore è sceso in pista a Brno con il propulsore per la pRossima stagione e lo ha potuto fare ruggire durante i Test della MotoGP che hanno fatto seguito al GP di Repubblica Ceca andato in scena ieri. Il 40enne spera che questa novità possa permettergli di compiere un deciso salto di qualità in vista del pRossimo Mondiale dove spera di essere ancora competitivo per il ...

Google migliora l’algoritmo del suo motore di ricerca per fornire risultati più recenti : L'algoritmo di Google è in costante evoluzione e col tempo fornirà risultati di ricerca sempre più recenti. L'articolo Google migliora l’algoritmo del suo motore di ricerca per fornire risultati più recenti proviene da TuttoAndroid.

LIVE MotoGP - Test Brno 2019 in DIRETTA : motore 2020 da provare per Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test a Brno – La vittoria di Marquez del GP Repubblica Ceca Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei Test a Brno (Repubblica Ceca), riservati alla classe MotoGP. Sul tracciato ceco scenderanno i team della classe regina per provare nuovi componenti e varare cambiamenti tecnici in vista di quel che sarà. Honda e Ducati saranno a lavoro per continuare nella loro fase ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Girerò con il motore nuovo domani nei test - spero di migliorare” : “Proverò il nuovo motore per il 2020 e tanto altro materiale. Quest’anno il mio grande problema è stato la velocità massima oltre all’accelerazione, siamo lontani dai migliori in rettilineo e dobbiamo migliorare perché se non riesci ad arrivare vicino a chi ti precede in frenata allora diventa difficile superarlo. Non mi aspetto tanto dai test di domani, è solo un primo sviluppo ma sarei contento se ci fosse anche solo un ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora arrivano le piste favorevoli! A Spa e Monza conterà il motore : servono due vittorie per dare un senso alla stagione : Guardare l’ordine d’arrivo del GP d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale 2019 di F1, e notare i distacchi di Sebastian Vettel e di Charles Leclerc dalla vetta dal vincitore Lewis Hamilton porta all’analogia con una tappa pirenaica del Tour de France (+61.433s per Vettel 3° e +65.250s per Leclerc 4°). Purtroppo il contesto non è quello del pedale ma di una Rossa che su un tracciato ad alto carico aerodinamico ha ...

VIDEO Carlos Sainz - sostituzione del motore sulla McLaren per il GP di Ungheria : La pioggia ha caratterizzato le prove libere 2 del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1. Asfalto bagnato per il turno pomeridiano e piani saltati per tutti i piloti tra cui anche Carlos Sainz che ha faticato a ingranare, lo spagnolo potrà però beneficiare di un nuovo motore sulla sua McLaren: è infatti stata operata la sostituzione sulla vettura del pilota iberico che non incorrerà in penalità visto che è nel limite del regolamento. Di ...

MotoGp – Terminate le Fp2 : Quartararo è il più veloce nel pomeriggio di Brno - rottura del motore per Rossi [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nelle Fp2 del Gp della Repubblica Ceca: i tempi delle seconde libere sul circuito di Brno E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. I piloti sono scesi nuovamente in pista nel pomeriggio a Brno per le Fp2 dell’appuntamento ceco, al termine delle quali è stato Quartararo a segnare il tempo più veloce, lasciandosi alle spalle Marquez e Miller. Quarto tempo per ...

F1 Gran Premio di Germania - Hamilton in pole. Disastro Ferrari : Vettel ko per un guasto al motore - Leclerc solo decimo : Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale, Lewis Hamilton, ha conquistato la quarta pole position consecutiva e domani partirà per primo nel Gran Premio di F1 di Germania. L’inglese della Mercedes ha girato in 1’11″767, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’12″113) e il finlandese Valtteri Bottas (1’12″129). Giornata da dimenticare invece per le Ferrari entrambe bloccate da ...

VIDEO F1 - GP Germania 2019 : le scuderie aprono i cofani motore per far fronte al caldo torrido : 33 gradi questa mattina, 37 nel corso della seconda sessione di prove libere. Il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 ha messo in mostra temperature quanto mai torride che hanno messo in difficoltà le vetture. Per far fronte a queste problematiche legate al surriscaldamento, sia la Mercedes, sia la Red Bull, hanno deciso di aprire i cofani motore delle rispettive vetture con delle fessure che permettono la fuoriuscita del calore. Andiamo a ...

Chevrolet Corvette - la rivoluzione del motore centrale. Ora è una supersportiva – FOTO : E venne il giorno della rivoluzione americana a quattro ruote: dopo sette generazioni, la celebre Corvette sposa la causa dell’architettura a motore centrale, cioè del propulsore posizionato dietro la cabina di guida, fra gli assi. Un cambiamento epocale per un modello nato nel lontano 1953. Nel corso dei decenni sono stati tanti i prototipi di Corvette col V8 al centro, più o meno concreti ma mai finiti sulle catene di montaggio. ...

StubHub - sempre più fan a caccia di esperienze live : il calcio è il motore principale - bene la musica : Siamo nel vivo della stagione turistica per eccellenza: l’estate, che per tutto l’anno fa sognare il meritato riposo in mete da sogno. StubHub, marketplace di biglietti per eventi del gruppo eBay, analizzando i dati di vendita dei primi sei mesi dell’anno ha scoperto che c’è un nuovo tipo di turismo che sta prendendo sempre più piede, e non segue neanche la stagionalità: quello degli eventi. Non importa dove e quando, il turista per eventi ...