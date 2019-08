Cesare Previti operato d’urgenza mentre era in vacanza in barca a Ischia

Cesare Previti operato d'urgenza a Ischia - era in vacanza in barca : L’ex senatore e ministro della Difesa Cesare Previti è stato operato d’urgenza nell’ospedale Rizzoli di Ischia per una occlusione intestinale.Secondo quanto ha appreso l’Ansa l’ottantacinquenne politico ed avvocato si era sottoposto ad intervento chirurgico per una appendicite acuta, due settimane fa a Roma; da qualche giorno si trovava in vacanza in barca e, giunto al largo dell’isola, ha avuto forti ...

