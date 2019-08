Non dire “recessione”

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini Non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Conte : «Salvini Non sì è assunto le sue responsabilità». E va al Qurinale. La Lega ritira mozione di sfiducia DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...

Crisi di governo - diretta. La Lega ritira la mozione di sfiducia. Conte : Salvini Non ha avuto coraggio di assumersi responsabilità : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Juve - Sarri stamattina al JTC ma Non ha diretto l'allenamento per curarsi dalla polmonite : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro il Parma. I bianconeri hanno svolto una seduta mattutina e hanno lavorato soprattutto sulla tattica. A guidare l'allenamento ovviamente non c'era Maurizio Sarri che però era alla Continassa. Il tecnico si sta curando dalla polmonite e per questo motivo non può scendere in campo. Sarri comunque sta seguendo il lavoro della squadra compatibilmente con il suo ...

Crisi di governo - diretta : Conte parla in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Grillini occupano banchi del governo : È la giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento. Urla, slogan e pure qualche...

Crisi di governo - diretta : Conte parla in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Grillini occupano banchi del governo : È la giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento. Urla, slogan e pure qualche...

Crisi di governo - diretta : Conte alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Grillini occupano banchi del governo : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di governo - diretta : Conte alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Grillini occupano banchi del governo : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Pierluigi Diaco ricorda Nadia Toffa e piange in diretta : “Scusami per Non aver capito il tuo grido di dolore” : Lo aveva già fatto nei giorni scorsi ma anche nella puntata di oggi di “Io e Te” Pierluigi Diaco ha voluto tornare a parlare della morte di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. Nel farlo però, il conduttore si è visibilmente commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime. “Nel corso di questi giorni mi è capitato di leggere delle riflessioni molto ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Steffy vuole impedire a Hope di prendere Beth - ma la Logan minaccia "Non osare fermarmi!" : "Questa è l'unica casa che conosce e io sono la sua mamma", Steffy insiste, ma Hope, pur comprendendo il dolore della sorellastra non è disposta a cedere.

Vuelta a España 2019 : programmazione tv e streaming. Non c’è la diretta gratis e in chiaro sulla RAI. Ecco come fare : La Vuelta di Spagna 2019 non sarà visibile gratis e in chiaro per tutti gli appassionati di ciclismo, il terzo Grande Giro della stagione non prevede ormai da diverso tempo una copertura sui canali Rai come invece accade per tutti gli altri grandi eventi di questo sport. La lotta per la conquista della maglia rossa, la sfida tra alcuni dei migliori atleti in circolazione e le tante battaglie in salite che daranno spettacolo per tre settimane ...

Open Arms - perché la nave Non si è diretta verso la Spagna? : Lo stallo della nave dell'ong spagnola Proactiva Open Arms continua ormai da diciotto giorni consecutivi, tre dei quali trascorsi di fronte al porto di Lampedusa. Dopo sei evacuazioni di emergenza e lo sbarco dei 27 minorenni, acconsentito dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo un lunga tira e molla, a bordo della nave Open Arms ci sono ancora 107 migranti che non toccano la terraferma da settimane e che sono costretti a vivere e ...

DIRETTA/ FrosiNone-Monopoli - risultato finale 5-1 - : goleada allo Stirpe : DIRETTA Frosinone-Monopoli, risultato finale 5-1, streaming video e tv: goleada allo Stirpe, Coppa Italia oggi domenica 18 agosto,.

DIRETTA/ FrosiNone-Monopoli - risultato live 2-0 - : doppietta di Trotta! : DIRETTA Frosinone Monopoli streaming video e tv, quote, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Italia, oggi domenica 18 agosto,.