Migranti : sul molo simpatizzanti Lega contestano Open Arms : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – Un gruppo di simpatizzanti della Lega, guidati da Angela Maraventano, tra abitanti di Lampedusa e turisti, si è riunito sul molo di Lampedusa per contestare la nave Open Arms e l'arrivo degli 83 Migranti. Qualcuno ha anche preparato uno striscione con su scritto "Scafisti" ma è stato intercettato da alcuni abitanti e turisti che lo hanno tolto e messo sotto i piedi.

**Migranti : scene di giubilo e applausi sulla Open Arms** : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - scene di giubilo e applausi sul ponte della nave Open Arms poco prima dell'attracco della imbarcazione al porto commerciale di Lampedusa. Gli 83 migranti a bordo hanno cantato e ballato per la felicità di avere finalmente toccato la terraferma.

Open Arms - la Spagna invia una nave militare per trasportare i Migranti sulle sue coste. La situazione a bordo resta esplosiva : L’annuncio dell’azione iberica è del ministro Toninelli: «Auspico che il Paese si impegni a fermare la ong in futuro». L’imbarcazione si trova da 19 giorni davanti alle coste dell’isola siciliana

OPEN ARMS : Migranti IN MARE/ Procuratore di Agrigento in arrivo sull'isola : OPEN ARMS, MIGRANTI si gettano in MARE per disperazione. Intanto il Procuratore di Agrigento è pronto a recarsi sull'isola di Lampedusa

Migranti : Procuratore Agrigento potrebbe salire sulla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in volo per Lampedusa, potrebbe salire al suo arrivo sull'isola, sulla nave Open Arms. Prima di partire da Argigento ha fatto sapere che raggiunge l'ìisola per "riportare la calma" dopo che nove Migranti si sono gettati i

Migranti : medico Lampedusa - 'sul molo cercando di dimenticare assurde polemiche' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Ancora sul molo Favaloro cercando di dimenticare le assurde polemiche". Così, sui social, Francesco Cascio, medico di Lampedusa, che oggi ha accolto il gruppo di Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia di Finanza al molo Favaloro. Nei giorni scorsi Cascio, ex deputat

Open Arms - Migranti e scafisti - "la gola profonda" imbarcata sulle navi : "C'è un video - cos'ho visto a bordo" : Nel Canale di Sicilia il confine tra legale e illegale diventa sottilissimo. Da tempo diverse procure italiane sono a caccia di una prova che riesca a confermare i sospetti che da tempo gravano sulle Organizzazioni non governative che operano al largo della Libia. Tra queste, la Open Arms - ovvero l

Open Arms - diciottesima notte a bordo per 107 Migranti. In 356 sulla Ocean Viking - in mare aperto da dieci giorni : diciottesima notte a bordo della Open Arms per i 107 migranti rimasti a bordo della nave spagnola. Ancora incerto il luogo dove sbarcheranno. Domenica sera, dopo che la ong ha rifiutato l’offerta del premier spagnolo Pedro Sanchez di attraccare nel porto di Algeciras, distante circa sei giorni di navigazione da Lampedusa, dalla Spagna è arrivata una nuova proposta: un porto delle Baleari, a Palma di Maiorca o a Minorca, più vicino rispetto ...

Migranti : diciottesima notte sulla Open Arms - tensione sulla nave con 107 naufraghi : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – diciottesima notte sulla nave Open Arms per i 107 Migranti a bordo della imbarcazione della ong spagnola e la tensione aumenta. Ieri sera, dalla Spagna, è arrivata la proposta di fare attraccare la nave in un porto delle Baleari, più vicino rispetto a quello indicato ieri pomeriggio. Ma al momento non si conosce ancora la scelta della ong. Ieri in quattro si sono gettati dalla nave per raggiungere la ...

